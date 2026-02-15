circle x black
Cerca nel sito
 

'Che tempo che fa', da Malagò a Mannoia: gli ospiti di oggi 15 febbraio

Stasera in diretta sul Nove

Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa - Fotogramma /Ipa
Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa - Fotogramma /Ipa
15 febbraio 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oggi domenica 15 febbraio, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+.

Gli ospiti di Fabio Fazio

Ospiti della puntata di oggi il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò; Vanessa Incontrada, protagonista a teatro della commedia romantica 'Ti sposo ma non troppo' diretta e interpretata da Gabriele Pignotta; Fiorella Mannoia, presto in tour con il nuovo progetto live 'Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve', in occasione dei trent’anni dell’album cult di Fabrizio De André 'Anime Salve', realizzato in collaborazione con Ivano Fossati nel 1996 e Serena Rossi, nei teatri di tutta Italia con 'SereNata a Napoli', il primo spettacolo musicale di cui è autrice e interprete, dedicato alla sua città e alle canzoni della sua tradizione.

E ancora: Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs e autore del libro 'Non è mai troppo tardi. La salute è una scelta quotidiana'; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il giornalista e scrittore Michele Serra; la soprano Cecilia Sala; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Torna anche Ubaldo Pantani alias Leonardo Maria Del Vecchio.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa - il Tavolo' con Carolina Kostner; Simona Ventura; Serena Rossi; Nino Frassica; Mara Maionchi; Giovanni Esposito; Iva Zanicchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Raul Cremona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
che tempo che fa che tempo che fa ospiti oggi che tempo che fa oggi che tempo che fa 15 febbraio
Vedi anche
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza