L'appuntamento è stasera sul Nove con Sara Errani, Jasmine Paolini e Alessandro Preziosi

Stasera nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, con la nuova puntata in diretta tv e streaming oggi 7 dicembre alle 19.30 sul Nove e su Discovery+ con la consueta presenza di ospiti tra cinema, tv, scienza, sport e cultura.

Gli ospiti

Nell'elenco spiccano i nomi di Sara Errani e Jasmine Paolini, fuoriclasse del tennis italiano, terze migliori tenniste nella classifica di doppio e campionesse olimpiche in gara. Insieme hanno vinto 9 tornei di cui 4 solo nel 2025. L'oro olimpico ottenuto a Parigi 2024 è la prima medaglia d’oro olimpica in tutta la storia del tennis italiano.

E ancora: Alessandro Preziosi, reduce dal successo di 'Sandokan' in cui interpreta il corsaro portoghese Yanez de Gomera; Vincenzo Salemme, a teatro con lo spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato 'Ogni promessa è debito'; Michelangelo Pistoletto, in mostra alla Reggia di Monza con la personale “UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art”; Antonio Scurati; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Francesco Costa, direttore de Il Post; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l'appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con Vincenzo Salemme; Alessia Marcuzzi; Orietta Berti; Fabio Rovazzi; Roberto Giacobbo, in onda con la miniserie da lui ideata e condotta 'Titano – Il segreto della libertà'; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella.

Dove e quando vederlo

Stasera, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+.