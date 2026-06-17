circle x black
Cerca nel sito
 

Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: le anticipazioni della nuova puntata

In onda alle 21.15 su Rai 3

Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
Federica Sciarelli - fotogramma/ipa
17 giugno 2026 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Chi l'ha visto?' torna oggi, mercoledì 17 giugno, con una nuova puntata in onda alle 21.15 su Rai 3. Al centro del nuovo appuntamento, il caso delle due ragazze che si sono allontanate di notte da una casa-famiglia in Abruzzo. La Procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore contro ignoti e il padre ha denunciato i responsabili della comunità per mancata vigilanza. Ma il responsabile della struttura afferma che le ragazze erano seguite e che non avevano dato nessun segnale. Come si sono allontanate di notte? C'era qualcuno ad aspettarle?

CTA

E poi il cosiddetto 'giallo di Rimini': dopo quasi due anni di carcere, Louis Dassilva viene assolto e scarcerato. Ma allora chi ha ucciso Pierina Paganelli? Gli avvocati di Dassilva hanno chiesto di prendere in considerazione cinque piste alternative: la prima riguarda un capello (che era tra le labbra della donna) che l'inviato di 'Chi l'ha visto?' Giuseppe Pizzo ha scoperto non essere stato repertato. In studio, in diretta, Loris Bianchi, il fratello di Manuela.

Infine, il caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella: sul telefono di Antonella Di Ielsi sarebbero stati trovati elementi utili alle indagini e un'amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento.

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sottrazione di minore mancata vigilanza giallo di Rimini assoluzione avvelenamento
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza