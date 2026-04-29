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'Chi l'ha visto?', dal giallo di Campobasso all'omicidio di Foggia: le anticipazioni della puntata di stasera

Approfondimento anche sulla profanazione della tomba di Pamela Genini

Federica Sciarelli
Federica Sciarelli
29 aprile 2026 | 08.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso. A 'Chi l’ha visto?' in onda stasera, mercoledì 29 aprile alle 21.20 su Rai 3, dopo i risultati del Centro Antiveleni di Pavia, ci si chiede: chi ha fatto entrare la ricina in quella casa? Acquisiti tutti i dati sul cellulare di Alice, la sorella maggiore che la sera del 23 dicembre – la sera su cui si concentra l'attenzione degli inquirenti - non ha cenato con i familiari perché era fuori per una pizza con gli amici.

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E poi l'omicidio di Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia: chi e perché lo ha ucciso? Si analizzano gli audio registrati da una telecamera e si cercano un uomo e una donna che in quei momenti passavano nei pressi e che potrebbero fornire delle informazioni utili.

Infine, il caso di Pamela Genini, l'ex modella uccisa a Milano: la sua tomba è stata profanata e il suo corpo mutilato, ma da chi? Mentre Gianluca Soncin accusato di omicidio volontario attende in carcere il processo, l'amico che quella sera allertò la polizia e corse in suo aiuto, è stato a lungo ascoltato dagli inquirenti. Alla domanda dell’inviato "Hai fatto tu questo scempio?" lui risponde: "Sono cattolico, non avrei mai profanato una tomba, qualcuno vuole incastrarmi".

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