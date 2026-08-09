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Malore per Christopher Lambert, l'attore stava firmando autografi quando è collassato: portato in ospedale

L'entourage dell'attore, rientrato quasi subito in hotel, ha spiegato che la star 69enne ha avuto un calo zuccheri a causa della mancanza di sonno e per aver mangiato poco durante la giornata

Christopher Lambert - (Ipa)
Christopher Lambert - (Ipa)
09 agosto 2026 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Christopher Lambert è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore durante una convention. Il 69enne attore franco-american si trovava alla Steel City Con di Pittsburgh per incontrare i fan quando si è sentito male. Secondo un testimone, stava firmando autografi quando è "collassato all'improvviso". La star è stata quindi portata via d'urgenza dal dal salone della convention e trasportata in ospedale in ambulanza, come riporta TMZ.

L'entourage di Lambert ha dichiarato che l'attore sta bene ed è già rientrato quasi subito in hotel. E ha spiegato che l'attore ha avuto un calo zuccheri a causa della mancanza di sonno e per aver mangiato poco durante la giornata, dinamica che ha poi causato lo svenimento.

Dopo un po' di riposo, l'organizzazione della convention ha annunciato che Lambert sarebbe tornato per la seconda giornata.

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Christopher Lambert ricocerato Christopher Lambert Christopher Lambert malore
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