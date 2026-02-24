Cidim, il giovane Nicolò Cafaro giovedì in concerto a Bratislava

Il talento del giovane pianista italiano Nicolò Cafaro arriva a Bratislava. Grazie alla collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava e il Cidim, Comitato Italiano Nazionale Musica, il musicista si esibirà giovedì 26 febbraio alle 18 all’interno del Dom hudby – Georgievitsov palác di Bratislava in Slovacchia. Nel corso del suo concerto il pianista propone un programma molto articolato e di alto livello che include, tra gli altri, le musiche di Vincenzo Bellini, Fryderyk Chopin, Ottorino Respighi, Ferruccio Busoni e Johannes Brahms. "Un nuovo appuntamento dell’ambito del nostro progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo', grazie al quale insieme all’Accademia Musicale Chigiana e alla Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola, il Cidim permette a tanti giovani strumentisti e cantanti di potersi esprimere in contesti artistici qualificati in Italia e all’estero", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. Nicolò Cafaro "non ha bisogno di presentazione, in quanto nonostante la sua giovane età è già apprezzato anche a livello internazionale grazie alle sue indiscusse doti e capacità; sono certo che il suo talento e sensibilità musicale particolarmente spiccati sapranno stupire e incantare anche il pubblico di Bratislava".

Il concerto - sottolinea il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Fabrizio Iurlano - "rappresenta il debutto in Slovacchia di Cafaro: il nostro istituto è particolarmente orgoglioso di poterlo organizzare insieme al BKIS, struttura del Comune di Bratislava, alla presenza di un pubblico di appassionati del nostro Paese. Hanno inoltre assicurato la propria presenza personalità dell'ambiente musicale locale, colleghi degli Istituti di cultura europei, infine membri del corpo diplomatico". La collaborazione con il Cidim "è per noi molto importante: nel proporre le eccellenze italiane, ci permette infatti di effettuare scelte mirate a un effettivo dialogo con il contesto locale", conclude Iurlano".

Il progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo' è sostenuto dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo e dal ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo. Maggiori informazioni sul concerto sono presenti sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava.