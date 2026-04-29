Cidim, Nuova Orchestra da Camera 'Ferruccio Busoni' in concerto ad Algeri

In occasione della 15esima edizione del Festival Culturale Internazionale di Musica Sinfonica di Algeri, il Cidim Comitato Italiano Nazionale Musica e l’Istituto Italiano di Cultura di Algeri promuovono, con il sostegno del ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, un evento assolutamente speciale: sabato 2 maggio, alle 18.30, nella capitale algerina la Nuova Orchestra da Camera 'Ferruccio Busoni' si esibirà sul prestigioso palcoscenico dell’Opéra d’Alger – Boualem Bessaih.

"La straordinaria grandezza del cinema italiano arriva ad Algeri grazie alla Nuova Orchestra da Camera 'Ferruccio Busoni' che, attraverso un viaggio tra le melodie del grande schermo, propone al pubblico locale una serata intitolata 'La Musica del Cinema'", dichirata in una nota il presidente del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. Un modo,prosegue, "per rendere omaggio a compositori di grande spessore e fama come Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e John Williams, con un corner dedicato al tango e alla musica di Astor Piazzolla e Carlos Gardel. Sotto la direzione del Maestro Massimo Belli, l’orchestra dialogherà con due solisti d'eccezione, come Gianni Fassetta alla fisarmonica e Lucio Degani al violino".

Per la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Algeri, Paola Cordone, "era molto importante per il nostro istituto prendere parte a un evento prestigioso come il Festival Culturale Internazionale di Musica Sinfonica di Algeri, e lo abbiamo fatto, grazie al supporto del Cidim, ospitando un ensemble noto e apprezzato a livello internazionale. Con la potenza delle musiche dell’orchestra, gli spettatori potranno conoscere e ascoltare le più famose composizioni da film ed emozionarsi proprio come fossero davanti al grande schermo". L’evento fa parte del progetto Suono Italiano, iniziativa del Cidim volta a valorizzare il talento e la tradizione musicale del nostro Paese all'estero.