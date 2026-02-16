circle x black
Cerca nel sito
 

Cime tempestose domina il box office, secondo posto per Muccino

Il discusso film di Emerald Fennell senza rivali con 3,6 milioni di euro al primo weekend di programmazione

Jacob Elordi e Margot Robbie in 'Cime tempestose'
Jacob Elordi e Margot Robbie in 'Cime tempestose'
16 febbraio 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Cime tempestose' di Emerald Fennell senza rivali al box office: con 3.666.156 euro in 4 giorni di programmazione domina il weekend degli incassi nelle sale italiane (40 milioni di dollari negli States, 82 milioni worldwide) e scalza 'Le cose non dette' di Gabriele Muccino dal primato. Ora secondo, il film del regista italiano incassa altri 928.346 euro e porta a 5.701.719 gli incassi complessivi. In terza posizione troviamo la commedia 'Agata Christian - Delitto sulle nevi', con 852.250 euro e 2.664.793 euro totali.

'Hamnet - Nel nome del figlio' di Chloé Zhao è quarto con 543.580 euro (1.382.946 euro totali), mentre al quinto posto troviamo la new entry 'Goat - Sogna in grande', con 515.812 euro. 'Lavoreremo da grandi' di e con Antonio Albanese è sesto con 495.794 euro (1.467.825 euro totali), mentre 'Il mago del Cremlino - Le origini di Putin' di Olivier Assayas esordisce in settima posizione, con 326.905 euro (331.523 euro considerando alcune anteprime). È ancora in top ten 'Buen camino', ottavo con 288.361 euro e 76.142.237 euro totali (con 37.429 spettatori). L’altro esordio del fine settimana è il thriller 'Crime 101 - La strada del crimine', nono con 244.592 euro. Chiude la top ten 'Marty Supreme' con 210.896 euro e 4.471.336 euro complessivi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cime tempestose box office box office muccino le cose non dette muccino
Vedi anche
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza