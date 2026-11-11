Cinema: al via la XII edizione del Concorso Luciano Vincenzoni, nell'anno del centenario della nascita

La Settimana del Cinema di Treviso dal 13 al 21 novembre, tra proiezioni e incontri, nel solco del centenario della nascita di Luciano Vincenzoni; l’omaggio di Enrico Vanzina alla memoria dell’amico regista Francesco Massaro, scomparso il 20 luglio 2026; l’annuncio dell’ingresso nella giuria soggetti, dall’anno 2027, di Maurizio De Giovanni scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, “papà” dei Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre; la premiazione dei giovani vincitori e delle menzioni speciali nell’auditorium di Santa Caterina sabato 21 novembre, coronata dal concerto dell’ensemble del Conservatorio “Venezze” di Rovigo.

Questi saranno i momenti salienti della dodicesima edizione del Concorso Luciano Vincenzoni 2026, riconoscimento nazionale per soggetti cinematografici e musiche per film, dedicato al grande soggettista e sceneggiatore trevigiano, uno dei più apprezzati scrittori di cinema in Italia, Europa e Hollywood, di cui si celebrano quest’anno i cento anni dalla nascita (Treviso, 6 marzo 1926). Autore di memorabili film, da “La Grande Guerra” di Mario Monicelli a “Signore e Signori”di Pietro Germi, Vincenzoni accrebbe la propria fama internazionale grazie alla trilogia del dollaro di Sergio Leone e alle produzioni americane di Dino De Laurentiis.

Dopo la scomparsa di questo celebre “figlio” (Roma, 22 settembre 2013), la Città di Treviso nel 2015 ha istituito in suo nome un concorso nazionale, rivolto ai giovani under 35 che vogliono intraprendere un percorso professionale ed artistico nel mondo del cinema.

A curare l’organizzazione del premio è l’associazione “Luciano Vincenzoni”, presieduta da Luciano Franchin, avvalendosi della collaborazione e patrocinio del Comune di Treviso - Assessorato alla Cultura, con il sostegno della Banca Prealpi SanBiagio, Parajumpers ed altri sponsor. Il premio si articola in due sezioni: la scrittura di soggetti, che nel bando di quest’anno richiedevala stesura di una storia del genere “commedia”, quale omaggio ai cento anni di Vincenzoni, tra i più prolifici autori della commedia all’italiana; la sezione musica per film aveva come tema la composizione di una partitura a commento di una sequenza di “Un giorno devi andare” (2013), opera diretta dal regista Giorgio Diritti e colonna sonora firmata da Marco Biscarini e Daniele Furlati. Il film valse a Jasmine Trinca il Nastro d’Argento come migliore attrice. I premi in denaro sono stati assegnati dalle due giurie ai primi due migliori lavori di ogni sezione. Inoltre, l’alta qualità delle opere a concorso quest’anno ha convinto i giurati ad attribuire anche quattro menzioni speciali.

Vincitore del primo premio nell’edizione 2026 è il campano Carlo Prozzo per il soggetto “Tutti vogliono uccidere il mio capo”. Classe 1992, residente a Benevento, Prozzo è sceneggiatore, regista e autore teatrale. La motivazione della giuria: “Una parabola amara e grottesca della deriva paranoica che ha assunto il mondo del lavoro nell’epoca della competizione sfrenata”. Il secondo premio va a Tommaso Papetti, autore del soggetto “Algoritmo di paese”. Nato a Moncalieri nel 1993, risiede Torino. Si è diplomato in produzione e regia alla Scuola Internazionale di Cinema e TV di Cuba (EICTV. Fin da giovanissimo Papetti si divide tra cinema, videoclip, pubblicità e arti performative. Motivazione del secondo premio: “Se tra pochi anni i bambini ci chiederanno che cosa è una penna e se la calligrafia sarà sempre più ostica, bene, Algoritmo di paese ci ribadisce quanto sia importante la scrittura e quanto siano importanti i luoghi di comunità, come l’ufficio postale”. Due le menzioni speciali: una a Leonardo Gaspa e Federico Politi per “I pavoni del Deccan”, storia di un cantante fallito che intenta causa ad una popstar per plagio; l’altra a Romeo Pizzol e Daniele Camerlingo autori di “Shooting Boiken”, soggetto in cui si narra di un regista che segue, di anno in anno, la crescita di un bambino, ritrovando in questo l’eco del regista LinkLater.

Il podio delle colonne sonore under 35 parla veneto. Su 26 elaborati a concorso, il primo premio va a Daniele Capuzzo di Pieve del Grappa (TV), pianista e compositore. Nato a Castelfranco Veneto nel 1998, si è laureato in pianoforte jazz al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, sotto la guida del maestro Paolo Birro. La sua ricerca artistica fonde improvvisazione jazzistica e narrazione cinematografica. La giuria motiva così il primo premio: “Musica ben realizzata dal punto di vista strumentale e ritmico; segue gli snodi formali della sequenza senza essere didascalica”. La ventiduenne bresciana Marlene Baiguini è la vincitrice del secondo premio. Studi di pianoforte dall’età di nove anni e laurea triennale nel 2024 nello stesso strumento al Conservatorio “Marenzio” di Brescia, con 110 e lode, la giovane compositrice ha conquistato il favore della giuria con la sua “musica delicata e strumentalmente ispirata al contesto geografico”. Anche nella musica per film sono state attribuite due menzioni speciali: una va ad Alberto Dal Bo di Treviso, classe 1995, diploma in composizione classica al Conservatorio “Steffani” di Castelfranco Veneto, segnalato per la sua partitura che produce “un’atmosfera intima e sospesa”; l’altra menzione spetta a Francesco Bortoluzzi, 27 anni di Casale sul Sile, pianista e compositore, che si propone con una “buona eleborazione della cellula iniziale, secondo l’evolversi dalla narrazione”.

Il concorso quest’anno, purtroppo, ha perduto uno dei suoi più importanti sostenitori ed estimatori: il regista, soggettista e sceneggiatore Francesco Massaro, scomparso nel luglio scorso a 90 anni d’età. E’ stato fin dall’inizio uno dei pilastri della giuria soggetti cinematografici, partecipando inoltre anche a tutti gli eventi organizzati a Treviso per tenere viva la memoria dello “script doctor”, di cui fu amico e con cui collaborò in occasione di “Signore e Signori”. Nel corso della cerimonia del 21 novembre, a Santa Caterina saranno proiettati due contributi video di Enrico Vanzina, altro prestigioso amico del premio: in uno ricorderà il suo sodalizio artistico con Francesco Massaro, ripercorrendone la lunga carriera cinematografica e televisiva; nel secondo Vanzina traccerà un ricordo di Luciano Vincenzoni. Nella stessa premiazione, con un altro video verrà anche annunciato ufficialmente l’ingresso nella giuria soggetti, a partire dall’edizione 2027, di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore, sceneggiatore e autore di serie televisive di successo (in primis “I Bastardi di Pizzofalcone”) ha accolto l’invito di Luciano Franchin di entrare a far part e del gruppo di cinque “saggi”, che valuta i soggetti in concorso, già composto da Cecilia Valmarana (presidente), Giuseppe Borrone, Alessandro Comin, Manlio Celso Piva e Decimo Poloniato. La line up della giuria sezione musica per film rimane inalterata: la presiede Marco Biscarini, e ne fanno parte maestri di primo piano quali Caterina Calderoni, Pasquale Catalano, Giuliano Taviani e Lorenzo Tomio.

Sull’onda del successo riscosso nel novembre 2025, l’associazione “Luciano Vincenzoni” , che aderisce al progetto “Treviso, una città per il cinema”, rinnova nell’edizione 2026 la proposta della Settimana del Cinema, che assume un valore ancora più significativo nel centenario della nascita di Luciano Vincenzoni, di cui verranno proposti film a cui egli collaborò tra gli ani 50 e ’60. L’iniziativa riconferma la collaborazione dell’associazione “Vincenzoni” con la Veneto Film Commission, avviata lo scorso anno. Sono ben cinque gli appuntamenti in programma al Museo Bailo e alla Multisala Edera, che apriranno la strada alla cerimonia finale del 21 novembre. Il primo dei quali, venerdì 13 novembre (ore 20.30 , sala conferenze Vittorio Zanini - Museo Bailo, ingresso libero), sarà imperniato proprio sul ricordo di Vincenzoni a cura di Domenico Basso, arricchito dalla proiezione del film “Hanno rubato un tram” (1954) di Mario Bonnard e Aldo Fabrizi. Presenta la serata Ettore Canniello. Martedì 17 novembre (ore 20.30, sala conferenze del Bailo, ingresso libero) sarà proiettato il film “La vita agra” (1963) di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi, un film tra i meno noti della produzione “vincenzoniana”.

Anche questa iniziativa sarà coordinata da Ettore Canniello.

Si passa poi al doppio appuntamento di mercoledì 18 novembre: dapprima alle 17.30, nella sala conferenze Zanini del Bailo (ingresso libero), si terrà la tavola rotonda “Dietro al film: le professionalità del cinema”, moderata dal giornalista Alessandro Comin. Vi prendono parte Michele Cisola (segretario di produzione e scenografo di set), Mirko Donati (attore, regista, attrezzista), Francesco Liotard (fonico di presa diretta e montatore del suono), Monica Sallustio (scenografa e art director) per l’illustrazione del progetto DGR 490 - Dietro le quinte. Alle 20.30 (stesso luogo, ingresso libero) seguirà il coinvolgente racconto di Ettore Canniello “Giro del mondo con i film di Vincenzoni”. Giovedì 19 novembre l’azione si sposta al Multisala Edera e Piccolo Edera di Santa Maria del Rovere, dove alle 20 è in locandina la proiezione del film “Primavera” di Damiano Michieletto, che sarà in sala. L’evento è organizzato con la collaborazione della Veneto Film Commission, presente con il direttore Jacopo Chessa. La proiezione sarà preceduta da un aperitivo di benvenuto con il pubblico. Informazioni, prenotazioni e biglietti presso il Multisala Edera. Venerdì 20 novembre ancora al Museo Bailo (sala conferenze, ingresso libero) altra doppia proposta: alle ore 17.30 si comincia con “Veneto Wave: tra cinema e letteratura la nuova onda nel Veneto di oggi”, incontro con Paola Brunetta (critica cinematografica) e Nicola De Cilia (critico letterario e scrittore), coordina Alessandro Comin.

Seguirà (ore 20.30) la proiezione di “Copacabana Palace” (1962) film a episodi di Steno, sceneggiatura di Luciano Vincenzoni e Sergio Amidei. Infine, il clou della dodicesima edizione e dell’anno del centenario: sabato 21 novembre (dalle ore 17, ingresso libero) nell’auditorium Santa Caterina avrà luogo la cerimonia di premiazione dei giovani vincitori del Concorso Luciano Vincenzoni 2026 per soggetti cinematografici e musica per film, condotta dalla giornalista Cristiana Sparvoli. A chiudere il pomeriggio sarà il consueto concerto che darà modo di ascoltare le partiture vincitrici ed altre pagine di colonne sonore, eseguite dai giovani musicisti del Conservatorio ” Francesco Venezze” di Rovigo. L’immagine ufficiale della dodicesima edizione del Concorso Luciano Vincenzoni è rappresentata dalla locandina creata anni fa per il premio dall’artista trevigiano Renato Casaro, celeberrimo illustratore di Cinecittà e Hollywod, scomparso nel 2024, che si ispira alla bellissima Stefania Sandrelli di “Sedotta e abbandonata”. A sostenere il premio c’è una rete di sponsor privati: Prealpi SanBiagio, Parajumpers, Cof, Secco, B&B Hotels Treviso, Casa Piazza Wine, Studio Legale AP, Cloud Service con la collaborazione di Cinea Edera, Surf Film e Viggo.