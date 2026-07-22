Cinema: MADE Film Festival, al via candidature per il bando Corporate Movies

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare alla quarta edizione del bando Corporate Movies nell’ambito di MADE Film Festival, la manifestazione promossa dalla Camera di commercio di Bergamo e dedicata al racconto d’impresa attraverso il linguaggio audiovisivo, in programma a Bergamo dall'11 al 13 novembre presso lo Spazio Daste. Cuore dell'iniziativa è il Concorso Corporate Movies, competizione internazionale dedicata ai migliori cortometraggi d'impresa contemporanei della durata massima di 15 minuti. Il concorso si rivolge a imprese, istituzioni, organizzazioni, associazioni di categoria, autori, registi, case di produzione e agenzie di comunicazione che utilizzano il linguaggio audiovisivo per raccontare la propria identità, i processi produttivi, i prodotti, i servizi e i valori che caratterizzano l’impresa. Per corporate movie si intende infatti qualsiasi contenuto video commissionato da un'organizzazione per narrare sé stessa e il proprio patrimonio culturale, produttivo e professionale. Sono ammesse alla selezione esclusivamente opere completate dopo il primo gennaio 2021. La partecipazione è gratuita e le candidature dovranno essere presentate entro l'11 settembre 2026 attraverso il sito ufficiale del Festival www.madefilmfestival.it.

Per partecipare è necessario compilare l'apposito form online e inviare un link all'opera – preferibilmente tramite piattaforme Vimeo o YouTube – corredato dai materiali informativi richiesti e dalla scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte. Le opere selezionate saranno successivamente richieste in formato digitale per la proiezione durante il Festival. Nato nel contesto delle iniziative di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, MADE Film Festival si propone di valorizzare il patrimonio culturale d'impresa, la memoria del lavoro e il "saper fare" che caratterizzano il tessuto economico italiano. Attraverso il cinema e le arti audiovisive, il Festival racconta l'impresa non solo come soggetto produttivo di beni o di servizi, ma come espressione di identità, innovazione, relazioni sociali e trasformazioni culturali. La selezione delle opere sarà affidata a un apposito Comitato di Selezione. I cortometraggi finalisti saranno proiettati durante le giornate del Festival e concorreranno all'assegnazione del Premio MADE Film Festival conferito dalla Camera di commercio di Bergamo del valore di 5.000 euro. Lo attribuirà la Giuria composta da professionisti del settore del giornalismo economico, del settore cinematografico, del settore della cultura d’impresa: Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Marina Marzotto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Propaganda Italia e Antonella Bilotto, Direttore del Centro per la Cultura d'impresa. Accanto a questo riconoscimento, la Camera di commercio di Brescia, da sempre partner della manifestazione, assegnerà il Premio Speciale FUTURA, del valore di 4.000 euro, dedicato all'opera che si distinguerà per l'attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.

"L'apertura del bando per il concorso Corporate Movies di MADE Film Festival 2026 – ha sottolineato il presidente della Camera di commercio di Bergamo, Giovanni Zambonelli – segna il primo passo del percorso che porterà alla premiazione del prossimo 13 novembre. Grazie a questo progetto, abbiamo contribuito a cambiare la prospettiva con cui si guarda al cinema d'impresa: oggi abbiamo compreso che si tratta di un potente mezzo che documenta i valori e la cultura d'impresa che tanto permea il nostro territorio e l'intero Paese, che celebra la storia economica di un'azienda e del suo territorio e che si esprime in un linguaggio ricco di risvolti artistici in grado di coinvolgere chi guarda la pellicola". I corporate movies "rappresentano un canale di comunicazione innovativo e molto vicino alle nuove generazioni, capace di attrarre l'attenzione dei giovani in un contesto, come quello attuale, nel quale le imprese faticano nel reperire e trattenere figure qualificate. Ringraziando sentitamente il comitato scientifico e i partner che sostengono il progetto, invito aziende, istituzioni, società, associazioni di categoria, aziende di tutti i settori, produttive, del commercio e dei servizi, case di produzione, agenzie, autori e registi a portare sul palco di MADE la propria storia e la propria visione dell'impresa e del lavoro", ha concluso Zambonelli. Oltre alla competizione internazionale, il programma del festival prevede incontri, proiezioni, attività formative rivolte ai giovani, workshop di networking tra imprese e professionisti della comunicazione, approfondimenti cinematografici e momenti di confronto dedicati alla cultura d'impresa e alla valorizzazione della sua memoria.