Cliff Richard: "Sono guarito dal cancro alla prostata, sosterrò lo screening nazionale"

Il cantante britannico ha 85 anni: "Per fortuna non era molto avanzato e non c'erano metastasi"

Cliff Richard - Ipa
16 dicembre 2025 | 11.36
Redazione Adnkronos
Il cantante britannico Cliff Richard ha annunciato di essere guarito dal cancro alla prostata, che gli era stato diagnosticato un anno fa. Ospite del programma televisivo 'Good Morning Britain', il cantante 85enne ha spiegato che la malattia è stata individuata durante un controllo medico richiesto dalla sua assicurazione prima di una tournée in Australia e Nuova Zelanda.

"Mi hanno scoperto un cancro alla prostata, ma per fortuna non era molto avanzato e non c'erano metastasi", ha dichiarato Richard. Il cantante ha confermato che il trattamento seguito è stato efficace, pur ammettendo di non sapere se la malattia possa ripresentarsi in futuro.

Dopo la guarigione, Richard ha espresso l'intenzione di sostenere campagne a favore di un programma nazionale di screening per il cancro alla prostat﻿a, definendo "assolutamente ridicolo" che il Regno Unito non disponga di un controllo di massa per questa malattia, a differenza di quanto avviene per il cancro al seno, al colon e al collo dell'utero. L'appello del cantante segue le raccomandazioni del re Carlo III, che ha invitato i cittadini britannici a sottoporsi al più presto a screening oncologici. Il sovrano, che a febbraio 2024 aveva annunciato di essere affetto da un cancro non specificato, ha sottolineato che una diagnosi precoce gli ha permesso di ridurre l’intensità delle cure. Il re ha condiviso la sua "buona notizia" venerdì 12 dicembre tramite un messaggio preregistrato trasmesso su Channel Four.

