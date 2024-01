Come ogni anno, torna per Capodanno l’immancabile appuntamento con i Wiener Philharmoniker. Il concerto 2024, proposto da Rai Cultura oggi lunedì 1 gennaio alle 13.30 su Rai 2 e alle 21.15 su Rai 5, si svolgerà, come di consueto, nella Sala d'Oro del Musikverein di Vienna, sotto la direzione del Maestro Christian Thielemann, per la seconda volta al timone di questo prestigioso concerto, che già aveva diretto nel 2019.

Il programma del concerto

Il programma musicale prevede l’esecuzione di celebri capolavori della famiglia Strauss, di cui i Wiener Philharmoniker offrono tradizionalmente interpretazioni ineguagliabili. Al repertorio si aggiungono anche brani di Joseph Hellmesberger, Carl Michael Ziehrer, Anton Bruckner e Hans Christian Lumbye, alcuni dei quali mai eseguiti prima all’interno di un Concerto di Capodanno.