Gli U2 tornano in Italia il 5 e 6 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. L'attesa era alle stelle e la corsa al biglietto non ha deluso le aspettative, con le due date che viaggiano già verso un prevedibile sold out. Tuttavia, a dominare le tendenze sui social network in queste ore, oltre all'entusiasmo per il ritorno di Bono Vox e compagni, anche la frustrazione dei fan di fronte a un listino prezzi che molti hanno definito fuori controllo, riaccendendo il dibattito sulla musica dal vivo diventato ormai un lusso per pochi. Le cifre per i biglietti standard parlano chiaro. Per un posto sul prato si parte da 184 euro per arrivare fino a 258 euro. Per i posti a sedere si arriva a pagare anche oltre 258 euro per un biglietto nel primo settore con visione ostruita. In generale, per garantire un ingresso, la spesa minima si aggira intorno ai 207 euro.

Per chi non bada a spese, l'organizzazione ha messo a disposizione una serie di pacchetti Vip a cifre da capogiro. L'opzione più costosa, l'Ultimate VIP Hospitality Package, sfiora i 1000 euro, per l'esattezza 943,75 euro. A questo prezzo si ottiene un posto numerato nel primo settore, l'accesso a una lounge pre-show con consumazioni e stuzzichini, gadget esclusivi e persino un voucher per il taxi da 25 euro. È inclusa anche l'opportunità di scattare una foto sul red carpet, ma con una precisazione: lo scatto non prevede in alcun modo la presenza degli artisti. Scendendo di prezzo, le alternative restano comunque proibitive. Si va dai 753,75 euro del pacchetto Hospitality standard (simile al precedente ma con qualche benefit in meno), passando per le opzioni intermedie da 548 e 479 euro che garantiscono ottimi posti a sedere o ingressi prioritari nel parterre con annessi gadget, fino ad arrivare all'alternativa "più economica" tra i Vip: 422 euro per un posto numerato nel secondo settore accompagnato da un pass commemorativo. Di fronte a queste cifre, la reazione del pubblico non si è fatta attendere.

Su X i fan si sono sfogati, trasformando l'acquisto dei biglietti in un caso di discussione sui 'caro-concerti'. "Visti i prezzi per i biglietti degli U2. Mi viene da piangere. Sono veramente impazziti tutti", scrive un utente. C'è chi, pur avendo fatto il sacrificio economico, non nasconde l'amarezza: "Ho preso i biglietti per gli U2 a San Siro. Il prezzo è comunque folle. Meno male che molti artisti internazionali li ho già visti, perché con 'sti prezzi non potrei più andare a nessun concerto". E c'è chi, invece, si è arreso davanti al carrello virtuale: "Ho provato a prendere i biglietti per gli U2 aspettandomi di trovare prezzi assurdi e così è stato. In che senso un biglietto nel primo settore costa 460 euro?". Il caso degli U2 a San Siro riaccende così un dibattito sempre più attuale: l'esperienza della musica dal vivo, un tempo momento di aggregazione popolare, si sta inesorabilmente trasformando in un evento accessibile a pochi?