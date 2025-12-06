circle x black
Verissimo, Corinne Clery: "Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione"

Il racconto dell'attrice nel salotto di Silvia Toffanin

Corinne Clery - fotogramma/ipa
Corinne Clery - fotogramma/ipa
06 dicembre 2025 | 17.55
Redazione Adnkronos
"Mio figlio mi ha denunciata per diffamazione". Con queste parole Corinne Clery, ospite oggi a Verissimo, è tornata a parlare del rapporto complicato con il figlio con il quale non ha più contatti da oltre 8 anni.

"Mi ha denunciato per una cosa che non ho mai detto", ha raccontato l'attrice, attribuendo la causa ad alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. "Sono usciti articoli che parlano di violenze fisiche, non è vero. Però ho vissuto tante violenze psicologiche da mio figlio", precisa.

Clery ripercorre il loro percorso di vita insieme: "Tutto quello che ho fatto e che avevo l’ho fatto sempre con lui al centro del mio mondo e della mia vita. Ho fatto di tutto per proteggerlo. Forse ho sbagliato a non raccontare la verità su suo padre. L'ho cresciuto mio figlio da sola".

L'attrice ha parlato anche di dinamiche familiari distorte e difficili da riconoscere all'epoca: "Anni fa non si parlava di problemi psicologici, come la sindrome da narcisista. Non potevo più parlare, qualsiasi cosa gli dava fastidio. A un certo punto ho pensato di aver fatto qualcosa di male, come aver avuto un fidanzato più giovane, io ho lasciato il mio fidanzato per mio figlio, pensando fosse quello il problema". "Lui ha sempre cercato di sminuirmi e criticarmi", ha aggiunto.

Secondo Clery, i problemi con i figli si sono ridotti a una sola questione: i soldi. "Io ho dato tutto quello che avevo, e comunque non andava bene".

