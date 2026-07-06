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CortoCircuito Film Festival, seconda edizione al via da giovedì 9 luglio

A partire da giovedì 9 luglio presso l'Anteo – Palazzo del Cinema di Milano

CortoCircuito Film Festival - La locandina
CortoCircuito Film Festival - La locandina
06 luglio 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna 'CortoCircuito Film Festival' con la seconda edizione. A partire da giovedì 9 fino all’11 luglio l'Anteo – Palazzo del Cinema di Milano ospita il Festival dedicato al cortometraggio.

Tre giorni di panel tra formazione, musica e intelligenza artificiale, e premi assegnati da oltre dieci realtà del settore: la seconda edizione del CortoCircuito Film Festival consolida la propria identità e il proprio valore culturale.

Oltre 400 cortometraggi candidati da più di 50 paesi, 40 opere in selezione e due nuove sezioni dedicate all'Intelligenza Artificiale e alla sperimentazione visiva segnano una crescita significativa rispetto al debutto del 2025.

A giudicare i cortometraggi del concorso principale sarà una giuria che intreccia generazioni e ruoli del cinema italiano. La presiede Ludovico Di Martino, regista di La Belva e I viaggiatori e firma di Mare Fuori e Skam Italia. Con lui Matteo Zoppis, due volte a Cannes con Re Granchio e Testa o croce?, Luisa Morandini, attrice, documentarista e critica; Andrea Chimento, direttore di Longtake.it; Ludovica Francesconi, Nastro d'Argento 2021 per Sul più bello; e Francesco Colella, tra i protagonisti di Trust e Zero Zero Zero.

Il programma si apre giovedì 9 con L'arte del cortometraggio: sei visioni d'autore, viaggio nella storia del formato con Andrea Chimento e Marco Lovisato (CineFacts), seguito dal workshop musicale Dal silenzio alla colonna sonora con Camila Fawape e Telling Silence.

Venerdì 10 il festival guarda al futuro con Dirigere con i prompt: il regista nell'epoca della riproducibilità artificiale, panel moderato da Antonino Valvo, Vice Presidente di AIR3, con sette ospiti, in dialogo con la proiezione dei corti IA della giornata. A seguire, Lo sguardo prima del mezzo, con il filmmaker Marco Mugic e Flavio Nani (SAE Institute Milano).

Sabato 11 chiude il talk sul mestiere dell'attrice con Elena Lietti (Tre piani, Le otto montagne, Il sol dell'avvenire), moderato dalla direttrice del festival Bianca Puchetti insieme a Emanuela Bruschi, fondatrice di GOGA Film Festival.

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