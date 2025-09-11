circle x black
Cosa aspettarsi dalla 19° edizione di X Factor?

Secondo gli esperti Sisal il possibile trionfo di Lauro e un altro anno senza la vittoria di un gruppo

Cosa aspettarsi dalla 19° edizione di X Factor?
11 settembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
Stasera prende il via X Factor con la fase dei casting e con le audizioni degli aspiranti concorrenti. Cosa aspettarsi? Secondo gli esperti Sisal, al tavolo dei giudici c’è già un possibile favorito: Achille Lauro. L’artista romano, che l’anno scorso ha portato tre concorrenti in finale, in questa 19ª edizione sembrerebbe determinatissimo a puntare al trionfo assoluto. Questa probabilità è infatti offerta a 2,50 su Sisal.it.

Alle sue spalle la sfida resta apertissima. Jake La Furia, tallona il favorito a 3,50 cercando di sorprendere tutti con la sua ironia e la sua grinta, mentre Paola Iezzi, offerta a 4,50, potrebbe ribaltare le aspettative grazie al suo occhio attento al pop e alle nuove tendenze. Stessa quota per la new entry Francesco Gabbani, cantautore versatile e due volte vincitore di Sanremo, che al suo debutto come giudice porterà tutta la sua esperienza e la sua capacità di sperimentare anche in questa nuova sfida.

E tra i concorrenti quale potrebbe essere il candidato ideale per la vittoria? Guardando alle scorse edizioni, i solisti hanno spesso dominato la competizione, come dimostra il trionfo di Mimì Caruso nel 2024. Anche quest’anno su Sisal.it i cantanti potrebbero essere favoriti rispetto ai gruppi: la vittoria di un solista è infatti quotata a 2,50, mentre per le band si sale a 3,25.

