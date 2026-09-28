Si aggiunge una nuova data a Bologna al calendario di 'Amatour': diventano così sette gli appuntamenti all’Unipol Arena, in programma tra il 27 novembre e il 6 dicembre. Con sette concerti in uno dei palasport più grandi d’Italia, Cesare Cremonini si prende tutta la sua Bologna. ''Sto vivendo un nuovo esordio dal punto di vista artistico e cominciare questo tour dalla mia città, con così tanti concerti di seguito, è il modo migliore per presentare un progetto così importante per me. Grazie Bologna'', dice Cremonini. Dopo la stagione dei grandi stadi, 'Amatour' segna il ritorno di Cremonini nei palasport e sarà la prima occasione per entrare dal vivo nel cuore di 'Amateur', il nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre. Un progetto nato a Londra dall’incontro con alcuni tra i musicisti più autorevoli della scena internazionale e italiana, costruito intorno alla musica suonata, che torna al centro anche nella sua dimensione live. Il tour partirà il 24 novembre da Ancona (data zero già sold out) e proseguirà nei palasport di Bologna, Torino e Milano. I biglietti per la nuova data sono disponibili da adesso in prevendita riservata ai titolari di carta Mastercard su priceless.com/music e in vendita generale a partire dalle 11 di domani.