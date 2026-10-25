Sono Monica Guerritore, Novella Calligaris, Tosca D’Aquino ed Elisa Isoardi le ospiti della nuova puntata di “Da noi… a Ruota Libera” il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), in onda oggi, domenica 25 ottobre alle 17.20 su Rai 1.

In ogni puntata Francesca Fialdini racconta, attraverso le sue interviste, le storie dei protagonisti del mondo dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso, facendo girare la ruota, simbolo di rinascita, trasformazione e coraggio. Come sempre, l’obiettivo del programma è quello di far conoscere storie vere, forti ed esemplari, con uno sguardo sempre attento all’attualità, offrendo spunti di riflessione e utilizzando linguaggi e punti di vista sempre diversi.

Gli ospiti in studio

Monica Guerritore, una delle più importanti attrici italiane, per talento e per l’intensità delle sue interpretazioni, racconterà la sua nuova sfida professionale, ovvero la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Anche nel programma di Milly Carlucci, puntata dopo puntata, in coppia con Luca Urso, sta incantando il pubblico con le sue esibizioni. E poi ci saranno: Elisa Isoardi, che è tornata nel sabato pomeriggio di Rai1 con il suo people show “Bar Centrale”, in cui si commenta l’attualità e si scoprono i borghi italiani; Novella Calligaris, leggenda del nuoto, prima nuotatrice italiana a conquistare medaglie olimpiche e campionessa mondiale, ha recentemente pubblicato “Pulce. La mia vita tra le onde”, un’autobiografia in cui racconta la sua vita tra successi e difficoltà. Infine, Tosca D’Aquino, l’attrice - sempre impegnata tra cinema, teatro e tv – da anni è anche testimonial di "Save the Children Italia" in campagne di sensibilizzazione contro la malnutrizione infantile.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Angela Melcarne, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.