Da noi... a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 26 ottobre

Il nuovo appuntamento con Francesca Fialdini

26 ottobre 2025 | 07.42
Redazione Adnkronos
Nuovo appuntamento, su Rai 1 oggi, domenica 26 ottobre, alle 17.20, con 'Da noi… a Ruota Libera'. Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Tra gli ospiti di questa settimana Raf, che festeggia i suoi 40 anni di carriera e di successi con il tour di concerti 'Self Control 40th' e direttamente da 'Ballando con le stelle', i compagni di avventura di Francesca, Andrea Delogu e Nikita Perotti. Ospite speciale Marley, un pastore tedesco di sette anni, cieco dalla nascita, diventato un cane da salvataggio al servizio della Protezione Civile, premiato per il suo impegno nei salvataggi in mare e nella ricerca di persone scomparse e per le sue visite negli ospedali per regalare un sorriso ai bambini ricoverati. Marley sarà accompagnato da Carlotta e Marco, che lo hanno adottato,

Spazio, poi, al tema di forte attualità dell’odio sui social con la presenza di Cristina Irrera, attivista su temi come i diritti delle donne, il femminismo e la violenza di genere, la giovane è vittima di una violenta e sistematica campagna d’odio online fatta di minacce di morte e di stupro, insulti e attacchi rivolti a lei e alle persone a lei vicine. In chiusura Chiara Amirante, autrice di diversi best-seller e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, presenterà il suo nuovo libro, 'Liberi di amare. La vocazione'.

