Dalle piste di ghiaccio americane alle ville assolate della Spagna, fino ai rigidi college tedeschi. C'è una febbre che contagia ogni generazione con primi amori, triangoli amorosi, ribellioni silenziose e cuori spezzati. È il fenomeno young adult, un universo narrativo che ha smesso di essere una semplice nicchia per adolescenti trovando un palcoscenico globale su piattaforme come Prime Video. Partiamo dall’ultimo arrivato: 'Off Campus'. La serie, disponibile dal 13 maggio, è ambientata tra i corridoi della Briar University, segue quattro giocatori di hockey tanto talentuosi sul ghiaccio quanto impacciati nelle faccende di cuore. Il risultato? Un debutto esplosivo da 36 milioni di spettatori in soli dodici giorni, un traguardo che la posizione nell'olimpo delle serie più viste di sempre sulla piattaforma, alle spalle solo di titani come 'Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere' e 'Fallout'. La serie ha anche stabilito un primato, diventando la più seguita in assoluto dal pubblico femminile tra i 18 ei 34 anni, e la coppia formata da Hannah Wells e Garrett Graham è tra le più amate sui social. L'attesa è ora per la seconda stagione che arriverà prossimamente sulla piattaforma.

Dall’America alla Spagna. La trilogia 'Culpables', tratta dai romanzi di Mercedes Ron, è un altro successo. La storia d'amore proibita tra i fratellastri Noah e Nick ha conquistato un pubblico vastissimo. Il franchise ha superato i 100 milioni di spettatori a livello globale, con il primo capitolo, 'È Colpa Mia?' (2023), entrato nelle top 10 di oltre 190 Paesi. Il secondo film, 'È Colpa Tua?' (2024), è diventato al momento del lancio il film Original internazionale più visto nella storia di Prime Video mentre la conclusione della trilogia, 'È Colpa Nostra?', (2025), ha confermato tutti i record ottenuti. Il trailer di annuncio del film è diventato il più visto di sempre per un film Original in streaming, con 163 milioni di visualizzazioni in una settimana.

Gioca la sua carta anche la Germania che con 'Maxton Hall' ha sbaragliato ogni previsione. Tratta dai romanzi di Mona Kasten, la serie ha registrato nella sua prima settimana il maggior numero di spettatori globali per un prodotto internazionale, schizzando in vetta alle classifiche di oltre 120 Paesi. Un successo premiato con un rinnovo immediato fino alla terza stagione, ancora prima che la seconda andasse in onda.

Al centro di questo universo narrativo c’è l’immancabile triangolo amoroso. E’ il motore di storie come 'L'estate nei tuoi occhi' dove il cuore di una ragazza, Belly, diventa il 'campo di battaglia' tra due fratelli, Conrad e Jeremiah. Un dramma generazionale che ha tenuto milioni di spettatori con il fiato sospeso.Il successo della serie è stato un crescendo inarrestabile. Dopo un debutto folgorante nel giugno 2022, la serie è stata immediatamente rinnovata per una seconda stagione, uscita nel luglio 2023, che ha più che raddoppiato il pubblico della precedente. L'attesa ha raggiunto il suo culmine con la terza e ultima stagione di 11 episodi, che ha debuttato il 16 luglio 2025, concludendo il suo percorso il 17 settembre dello stesso anno. Ma proprio quando i fan pensavano di dover dire addio a Cousins Beach, è arrivato l'annuncio a sorpresa. Il 17 settembre 2025, in concomitanza con il finale di serie, Prime Video ha confermato ufficialmente che la storia si concluderà con un lungometraggio, attualmente in lavorazione.

Lo stesso schema, con sfumature diverse, si ritrova in 'Love Me Love Me', basato sul primo volume dell'omonima serie di romanzi di Stefania S., che ha contato oltre 23 milioni di letture su Wattpad. Protagonista del film è June, una ragazza che alla morte del fratello ha deciso di cambiare completamente e trasferirsi a Milano. Il suo ingresso in un prestigioso istituto internazionale la porta però a scontrarsi con due figure opposte e magnetiche: da un lato c'è James, carismatico e tormentato, con una doppia vita spesa in incontri clandestini di Arti Marziali Miste; dall'altro c'è Will, il suo migliore amico, lo studente modello che incarna sicurezza e stabilità. E anche qui, il triangolo amoroso perfetto è servito: da un lato il fuoco e la passione, dall'altro la sicurezza e la tranquillità. La storia proseguirà nel 2027 con 'Love Me Love Me 2' e con lo show 'Love Me Love Me...More' per raccontare chi sono davvero i suoi protagonisti, dentro e fuori dal set.

Ma qual è il segreto di questo successo? Il segreto risiede in un territorio narrativo che non conosce età né confini: l'adolescenza. Con i suoi turbamenti, gli amori assoluti e le ribellioni silenziose, essa funziona come uno specchio: per i più giovani, queste storie sono una mappa per decifrare il presente; per i Millennial, sono un ponte nostalgico verso un passato fatto di 'Beverly Hills 90210', 'Dawson's Creek', 'The O.C.', 'Gossip Girl' e 'The Vampire Diaries'. È un dialogo tra generazioni che si svolge sullo stesso terreno emotivo. Oggi, questo fenomeno è amplificato da una cassa di risonanza potentissima: il mondo digitale. Le storie nascono su piattaforme come Wattpad e arrivano sullo schermo, i personaggi diventano idoli su TikTok e Instagram, e ogni scena, ogni bacio, ogni litigio viene sezionato, analizzato e celebrato da una community globale. E così lo young adult non è più solo un genere letterario o cinematografico; è diventato una conversazione culturale, un'esperienza condivisa dove giovani e non si identificano con storie di crescita, amore e amicizia.