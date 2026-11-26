Dai pub di Dublino che hanno lanciato i Fontaines D.C. e i Gurriers ai palazzi grigi di Minsk ormai inconfondibili grazie ai Molchat Doma, passando per l'urgenza politica degli Idles, il fervore creativo degli Shame, l'oscurità danzereccia dei Viagra Boys e le nuove avanguardie dell'Europa orientale, il post-punk del XXI secolo non è più da tempo un fenomeno anglosassone o un revival nostalgico. Ma una lingua internazionale in grado di raccontare alienazione, tensioni sociali e inquietudini contemporanee. Una mappa in continua espansione che Claudio Lancia e Alessio Belli raccontano in 'Geografia del nuovo Post-Punk'. Firmato dai due giornalisti, già autori per Arcana del volume 'Music Diary: 100 Dischi per gli Anni 20', il primo volume della serie 'Geografia del nuovo Post-Punk', dedicato al Vecchio Continente, inaugura una nuova collana edita dalla testata musicale Ondarock.it ed è acquistabile direttamente su Amazon.

Il libro è un viaggio attraverso città, suoni e tensioni culturali, l’analisi di uno dei fenomeni musicali più vitali e trasversali degli ultimi quindici anni. Distante dall’essere un semplice esercizio di nostalgia verso la stagione storica di fine anni Settanta, il post-punk del nuovo millennio si è imposto come una lingua franca capace di intercettare l’ansia del presente, la precarietà urbana e l’urgenza espressiva di un’intera generazione. Claudio Lancia e Alessio Belli tracciano per primi una mappa geografica ragionata di questa rinascita, accompagnando il lettore lungo le coordinate di un genere musicale profondamente radicato nei singoli territori d’appartenenza. Dalle strade di Dublino ai club londinesi, dalle cantine dell’Europa dell’Est alla costa atlantica, il volume analizza le band fondamentali e i dischi chiave che hanno contribuito in maniera determinante a ridefinire e attualizzare l’estetica del genere. Un atlante musicale che raccoglie suoni, identità locali e trasformazioni sociali, indagando i motivi che hanno determinato una seconda vita per un genere che sembrava destinato all’oblio.

Un’analisi che approfondisce il percorso di quaranta band fra le più significative del movimento, suddivise in otto aree geografiche: una nuova generazione di musicisti che a partire dagli anni Dieci ha riportato le chitarre al centro della trattazione, trasformando inquietudini personali, rabbia sociale e alienazione metropolitana in una delle più vitali stagioni del rock contemporaneo. Attraverso un approccio brillante, che unisce rigore critico, narrazione e contestualizzazione socio-culturale, 'Geografia del nuovo post-punk' si rivolge sia agli appassionati di lungo corso sia a chi si sta avvicinando solo ora al nuovo post-punk e desidera orientarsi tra le formazioni e i movimenti che hanno rinvigorito l’underground negli ultimi anni. La prefazione è a cura di Claudio Fabretti, storico direttore di OndaRock.