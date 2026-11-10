Dal punk alla disco, torna la Milano Music Week e omaggia Ornella Vanoni

Dieci anni e non sentirli. La Milano Music Week torna dal 16 al 22 novembre con un'edizione speciale che celebra il suo primo grande anniversario trasformando la città in un palcoscenico diffuso per artisti, professionisti e appassionati. Sotto la direzione artistica di Linus, la manifestazione accende i riflettori su mezzo secolo di punk e disco music, senza perdere di vista il futuro dell'industria musicale. Da Ornella Vanoni a Sanremo, dal punk alla disco music, passando per i temi chiave dell'industria musicale contemporanea, si annuncia per addetti ai lavori e appassionati una maratona di eventi. Promossa da Comune di Milano - Cultura, AssoConcerti - Associazione Italiana Musica dal Vivo, Assomusica - Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo, Fimi - Federazione Industria Musicale Italiana, Nuovo Imaie - Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale, la Milano Music Week 2026 prende il via ufficiale lunedì 16 novembre alle 17.30 presso la Fabbrica del Vapore - quartiere generale della manifestazione - con l’evento di apertura 'Aspettando Sanremo' con Stefano De Martino, Linus, l'Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e Claudio Fasulo. Introducono l'appuntamento Enzo Mazza, ceo di Fimi e Dario Giovannini, presidente di Pmi.

Sempre il 16 novembre, la Milano Music Week rende omaggio a una delle artiste più importanti della scena musicale italiana e non solo: Ornella Vanoni. A un anno dalla sua scomparsa e in occasione del cinquantesimo anniversario dell’album 'La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria', Nar International pubblica un’edizione limitata dell’album, rimasterizzato e arricchito da contenuti inediti, capaci di restituire le atmosfere e la complicità delle sessioni di registrazione del 1976. La celebrazione è composta da un live show che vede sul palco Gaia, Joan Thiele, i Selton e Paola Folli, in un racconto corale intessuto di esibizioni dal vivo, contributi audio/video e testimonianze di artisti influenzati dalla voce e dall’eredità musicale di Ornella Vanoni. A seguire, il collettivo Ciao Discoteca Italiana, firma un dj set dedicato alle sonorità e alle contaminazioni tra Italia e Brasile.

Ad affiancare Linus due autorevoli esperti e punti di riferimento nella divulgazione musicale: per il filone Punk Luca Valtorta - giornalista, critico e caporedattore de La Repubblica, scrive di musica, graphic novel e linguaggi contemporanei per Robinson ed è autore di Sol Mutante - e, per quello dedicato alla Disco Music, Lele Sacchi, dj, produttore, conduttore radiofonico e televisivo. A partire da martedì 17 novembre, tra gli appuntamenti dedicati al Punk, un talk sulle radici del movimento riporta il pubblico alle atmosfere incandescenti di quegli anni, in cui Milano era punto di riferimento per la scena punk italiana e internazionale, con luoghi diventati leggendari come il Virus e l’Helter Skelter. In calendario, sempre il 17, alle 15.30 il talk presentato da Sae 'Riot grrrl, trent'anni dopo: punk, attivismo e rappresentazione nella musica'. Il percorso prosegue raccontando come l’etica ‘Do It Yourself’ ha influenzato tutta la cultura indie, aprendo la strada all’autoproduzione, ai circuiti indipendenti e a nuove forme di libertà creativa, con Max Casacci - Subsonica ed Ermanno Giovanardi – La Crus (giovedì 19 novembre). Sempre giovedì, un evento Rockol in collaborazione con Deloitte Legal, che parte dal Punk per raccontare cinquant’anni di contaminazioni tra musica, moda, estetiche e brand.

"La musica gioca da sempre un ruolo fondamentale nella storia di Milano - commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala - a legare la città e la musica è un rapporto profondo che la decima edizione della Milano Music Week torna a raccontare, indagare e ad arricchire, dando spazio alle voci e alle esperienze di artisti, musicisti e professionisti dell'industria musicale nazionale. Per una settimana, stili e generi differenti risuoneranno in diversi luoghi di Milano, grazie a un programma di eventi diffusi e inclusivi che parlano a tutti coloro che amano la musica, attraverso incontri, concerti, dj set e omaggi, come quello all'indimenticabile Ornella Vanoni. Ringrazio il direttore artistico Linus, le associazioni degli operatori del settore e gli artisti coinvolti per la competenza, l'impegno e la creatività messe in campo, per proporre al pubblico appuntamenti interessanti e coinvolgenti, all'altezza di una manifestazione come la Milano Music Week, che è già un punto di riferimento per il comparto a livello nazionale".

Tornano inoltre protagoniste le atmosfere post-punk degli anni Ottanta con '1000 Vinili', il dj set di Nicola Savino (venerdì 20 novembre) e un incontro inedito tra Zerocalcare e Max Pezzali, che intreccia musica, fumetto e passioni condivise, come quella per il punk italiano, al centro di una conversazione che promette di svelare aspetti meno conosciuti di entrambi (sabato 21 novembre). Consacrata dal successo de La febbre del sabato sera, la Disco Music ha trasformato il dancefloor in uno spazio di incontro, libertà e appartenenza, ben oltre la dimensione del ballo. Le traiettorie sono ripercorse attraverso diversi momenti di approfondimento, che spaziano dal rinnovato interesse delle nuove generazioni di clubber per il sound dance degli anni Settanta (martedì 17 novembre), alla capacità della Disco Music di dare vita a una comunità interrazziale, pansessuale e interclassista, al centro di un incontro con Kenny Carpenter e Pietro Micioni (mercoledì 18 novembre), fino al ruolo dell’Italia nella storia globale del genere (sabato 21 novembre). Il viaggio nella musica continua tutte le sere con un calendario di live che porta sul palco l’energia dei grandi dj set, la storia della discografia e le nuove voci della scena contemporanea.

Il primo appuntamento è l’Opening Party presentato da TicketOne, con due protagonisti della scena internazionale, Dimitri From Paris e Budino, per una serata all’insegna del ritmo e della cultura disco (martedì 17 novembre). Venerdì 20 novembre, l’evento di punta di Frequenza Futura, il progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo: un live show tutto al femminile che ospita cinque artiste emergenti e cinque artiste big, tra cui Margherita Vicario, Birthh, Angelica Bove e Syria. Con il party ufficiale firmato Le Cannibale invece la Cattedrale della Fabbrica del Vapore si trasforma in un crocevia sonoro, dove l’evoluzione contemporanea della Disco Music si fonde con le radici brasiliane, la sensibilità pop e la ricerca elettronica (sabato 21 novembre). Tra gli appuntamenti, la celebrazione dei 50 anni +1 di Warner Music Italy con una serata animata dai dj set di produttori e artisti di spicco della musica urban e pop italiana degli ultimi anni: AVA, Merk & Kremont, NKO e Yung Snapp (mercoledì 18 novembre). Spazio anche alle nuove realtà della musica italiana con First Club, lo showcase firmato Sony Music con Rareș, FreshMula MILLE e 6occia, quattro proposte differenti per sonorità e linguaggi, accompagnate dal dj set di Eva Bloo: una vetrina sulla creatività emergente e sulle direzioni in cui si muove la nuova scena musicale (giovedì 19 novembre). Accanto ai live e agli appuntamenti musicali, il racconto di un’artista che ha segnato la storia del rock italiano, Gianna Nannini, al centro del panel 'Gianna Gold' Senza Nostalgia, moderato da Federico Russo, in occasione dell’uscita del suo nuovo album e del nuovo tour (sabato 21 novembre).

La Milano Music Week non è solo concerti e spettacoli, ma anche un grande laboratorio di idee dedicato al futuro dell'industria musicale. Ampio spazio sarà riservato ai temi del mercato, dei diritti, dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, con incontri promossi da associazioni di categoria, case discografiche e piattaforme come Spotify, YouTube e Amazon Music. Al centro del dibattito, le sfide della musica live, lo streaming, l'intelligenza artificiale, la tutela del diritto d'autore e i nuovi modelli di fruizione e promozione musicale. Venerdì 20 novembre, Piero Pelù dialoga con Andrea Rosi, ceo Sony Music Italy, in un confronto che mette in relazione la prospettiva industriale con l’esperienza diretta dell’artista. La manifestazione dedica inoltre un'attenzione particolare alla parità di genere, grazie al progetto Frequenza Futura sostenuto da Fondazione Cariplo, con protagoniste professioniste e manager del settore musicale .Il dialogo che dà voce alle donne include Paola Zukar, fondatrice di Big Picture Management e figura di riferimento nel management musicale italiano (venerdì 20 novembre). Ampio spazio anche a inclusione, accessibilità e diversity, con panel dedicati alla rappresentazione LGBTQI+, al benessere mentale e all'accessibilità degli eventi dal vivo. Completano il programma iniziative rivolte alla formazione, alle scuole e ai giovani professionisti, oltre al progetto Periphonic che porta la musica nei quartieri meno centrali della città.

Accanto agli appuntamenti della Fabbrica del Vapore, la Milano Music Week animerà l'intera città con concerti, showcase e festival. Tra gli ospiti attesi figurano Angelina Mango, Ariete, Marlene Kuntz e Lucy Railton, mentre torna Linecheck Music Meeting & Festival, riferimento internazionale per il settore musicale. La settimana si chiuderà con il m2o Morning Club di Albertino, Daniele Baldelli e Fimiani, confermando la vocazione della manifestazione a unire intrattenimento, cultura e industria in un unico grande racconto della musica contemporanea. "Milano Music Week racconta il legame profondo tra la nostra città e la musica: un ecosistema fatto di creatività, talenti, industria culturale e capacità di innovare. La decima edizione conferma il valore di una manifestazione che ha saputo conquistare una dimensione nazionale e internazionale, mettendo in relazione artisti, professionisti e pubblico - sottolinea Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano -. Con la direzione artistica di Linus, questa edizione guarda alla storia e alle trasformazioni del settore, ma soprattutto alle sfide che lo attendono: sostenibilità, parità di genere - con il progetto Frequenza Futura che punta a valorizzare il ruolo delle donne nella musica - inclusione e nuove opportunità per i giovani. Dalla Fabbrica del Vapore ai quartieri meno centrali vogliamo una Milano sempre più capace di far vivere la musica in tutta la città".

"Milano Music Week è, prima di tutto, un grande racconto collettivo della musica e di chi la vive ogni giorno - spiega Linus -. Sono particolarmente felice di avere un programma così ricco e articolato, fatto di conferenze, panel, concerti, showcase e momenti di incontro che coinvolgeranno tutta la città. Il mio grazie va ai promotori e a tutti coloro che hanno scelto di partecipare, contribuendo a costruire una settimana che rappresenta la vitalità e la ricchezza del settore musicale. Un ringraziamento speciale anche a Fabbrica del Vapore, che sarà il cuore pulsante della manifestazione. Questa edizione della Milano Music Week ha l'obiettivo di mettere in dialogo il passato, il presente e il futuro, creando un ponte tra generazioni diverse e mostrando come la musica sappia attraversare il tempo e rinnovarsi continuamente. Lo faremo celebrando i cinquant'anni del Punk e della Disco Music, approfondendo il rapporto speciale tra Milano e il Festival di Sanremo, rendendo omaggio a Ornella Vanoni e riflettendo sullo stato di salute di tutti i comparti dell'industria musicale, senza dimenticare temi fondamentali come la parità di genere e l'inclusività. Mi affascina da sempre l'idea di un flusso continuo di idee, talenti ed energia che parte da Milano e si diffonde ben oltre i suoi confini: la Milano Music Week vuole essere anche questo, un luogo di incontro capace di connettere storie, esperienze e visioni diverse attraverso la musica".