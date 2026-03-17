Dalla periferia al palco: la William School Music tra le migliori scuole di musica di Roma

In collaborazione con: William School Music

Per il quarto anno consecutivo la William School Music si conferma tra le eccellenze culturali del territorio, ottenendo il riconoscimento di Scuola di Musica d’Eccellenza del Municipio VI di Roma.

Fondata nel 2016 da Fabio Feliziani insieme al figlio William, la scuola è inserita nell’elenco delle Istituzioni Culturali di Roma Capitale e negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti dal Comune di Roma e dallo stesso Municipio VI, per l’impegno nella diffusione della cultura musicale e nella formazione dei giovani.

In pochi anni la William School Music è riuscita a ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama delle scuole di musica romane, attirando l’attenzione anche di diversi mezzi di informazione nazionali. Un traguardo importante è stata inoltre la partecipazione agli eventi legati alla candidatura di Roma Expo 2030, durante i quali gli artisti della scuola si sono esibiti in luoghi simbolo della Capitale come il Colosseo e la Vela di Calatrava a Tor Vergata.

Quando l’Arte è fonte d’ispirazione

Tra i progetti più rappresentativi della scuola c’è “Tam Tam… di Periferia”, un inno, premiato in Campidoglio, nato con l’obiettivo di dare voce alla periferia romana; presente anche sul canale YouTube istituzionale di Roma Capitale.

Accanto alla formazione musicale, grande attenzione viene dedicata anche alla dimensione sociale della cultura. Da questa visione nasce “La Musica Sospesa”, un’iniziativa che si ispira al tradizionale caffè sospeso napoletano e lo trasforma in un progetto culturale che offre percorsi musicali alle famiglie in difficoltà economiche, con i costi interamente sostenuti dalla scuola.

La William School Music è inoltre impegnata nella produzione musicale di giovani talenti attraverso la “Feliziani & Sons”, realtà che ha già realizzato diverse produzioni discografiche di artisti cresciuti proprio all’interno della scuola.

«Oggi la William School Music rappresenta una realtà importante nel panorama romano delle scuole di musica», spiega Maria Laura Pruna, direttrice e coordinatrice: “la scuola ha visto un crescendo di allievi aderire ai suoi corsi musicali e, da un primo bacino di utenza focalizzato nello stesso quartiere Torre Maura, ha pian piano allargato i suoi confini con gli adiacenti, citandone alcuni, Giardinetti, Alessandrino, Centocelle, Torre Spaccata e Cinecittà, arrivando a toccare i “vicini” Frascati e Grottaferrata, fino a vedere arrivare allievi da quartieri assai più distanti come ﻿ ﻿Guidonia, Eur Marconi, Fonte Nuova e addirittura Monteverde e Palombara. Questo per noi è fonte di grande ispirazione e di stimolo a fare sempre meglio”

La scuola di musica al passo con i tempi, che guarda al futuro

William Feliziani, Vice Presidente e M° di Pianoforte della William School Music aggiunge: “la William School Music, è una scuola di Musica al passo con i tempi che si è affacciata prepotentemente nel panorama Romano perché l’insegnamento è messo al primo posto, ma nulla viene lasciato al caso nel percorso didattico, a partire dagli eventi esterni, parte integrante nel percorso musicale di ogni singolo allievo e allieva, chiamato fin da subito Artista, sì perché fin da subito si senta parte integrante del grande progetto di preparare i ragazzi a vivere le luci di un vero palco nell’immediato, per dargli quel qualcosa in più della “semplice” lezione.

Continua William: “componente essenziale nella nostra scuola di musica è il corpo Docenti, come me tutti giovanissimi, con tanta passione e voglia di trasmetterla, sono loro il volano della scuola; altra cosa importantissima, sono i laboratori musicali, detti anche musica d’insieme, organizzati settimanalmente a titolo gratuito per i nostri artisti, che vanno a dare quel valore aggiunto alla già importante lezione individuale ”.

Appagamento e soddisfazione oltre la padronanza dello strumento

La William School Music in pochissimo tempo si è ritagliata un grande spazio nelle realtà delle scuole di musica di Roma, forse perché come dice il suo Presidente, Fabio Feliziani: “cerchiamo sempre di dare il massimo nello svolgere il compito di insegnare la Musica ai nostri piccoli e grandi Artisti e di infondere a loro in maniera semplice, oltre la padronanza dello strumento, la gioia di suonarlo, ma soprattutto di avere la consapevolezza di saperlo fare e non solo nella propria cameretta o davanti alla propria famiglia, ma di fronte a tante persone che poi applaudono, perché solo così si acquisisce la sicurezza e la passione per lo stesso!

Pensiamo che insegnare debba essere una prerogativa di chi ama farlo, perché solo così la si può trasmettere! Per questo motivo alla formazione degli allievi ci sono giovani maestri, laureati o di pari valore, che insegnano la musica con la passione e la volontà di insegnare l’apprendimento dello strumento, o corso scelto nel minor tempo possibile, senza però tralasciare la Tecnica e la Teoria Musicale, per far sì che fin da subito l’allievo trovi appagamento e soddisfazione per quello che sta facendo".

A disposizione degli allievi gratuitamente

Altro punto di forza, le tantissime aule e, soprattutto, la possibilità di frequentarle anche fuori orario “scolastico”; dice ancora Fabio Feliziani: “la scuola è sempre a disposizione degli allievi e quando si ha un minuto libero e lo si vuole dedicare alla musica si può usufruire delle stesse, riunendosi magari insieme ai propri amici artisti, perché la musica è aggregazione ”.

William School Music… dove l’Arte prende forma!