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Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni

L'appuntamento è in prima serata su Rai1

Dalla strada al palco - foogramma/ipa
Dalla strada al palco - foogramma/ipa
02 maggio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Dalla strada al palco special' torna stasera, sabato 2 maggio, con un nuovo appuntamento. Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo gli ospiti musicali della nuova puntata in prima serata su Rai 1.

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A commentare le esibizioni, una straordinaria compagnia di 'passanti importanti': Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano.

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della trasmissione il pubblico e i 'passanti importanti' scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività.

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Rai1 Dalla strada al palco special ospiti musicali passanti importanti performer di strada
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