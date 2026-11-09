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Danza, tutto esaurito alla Scala per 'La Sagra della Primavera' di Pina Bausch

Roberto Bolle nel ruolo di 'Apollo' nell'omonimo balletto di Balanchine. Serata 'Balanchine Bausch / Stravinskij' sarà replicata fino al 21 novembre

Un'immagine della 'Sagra della Primavera' firmata dallla coreografa e regista Pina Bausch
Un'immagine della 'Sagra della Primavera' firmata dallla coreografa e regista Pina Bausch
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09 novembre 2026 | 10.56
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

Tutto esaurito alla Scala di Milano per il debutto della 'Sagra della Primavera' di Pina Bausch, una delle opere più potenti e immortali della grande coreografa tedesca scomparsa nel 2009.

La serata si è aperta con 'Apollo' di George Balanchine, nel ruolo protagonista Roberto Bolle accanto a Nicoletta Manni (Tersicore), Martina Arduino (Polimnia) e Virna Toppi (Calliope).

In scena fino al 21 novembre, la serata 'Balanchine Bausch / Stravinskij' suggella la stagione di balletti 2025/2026 del Piermarini e unisce nel nome di Igor’ Stravinskij due capisaldi della danza di tutti i tempi.

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