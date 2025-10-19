Sir David Attenborough, pioniere britannico della divulgazione naturalistica, ha fatto ancora una volta la storia: a 99 anni ha vinto il Daytime Emmy Award come "Personalità dell'anno per un programma non quotidiano", diventando così il più anziano vincitore nella storia del prestigioso premio televisivo.

Il riconoscimento è arrivato per il documentario "Secret Lives of Orangutans", prodotto da Netflix, che segue la vita quotidiana di un gruppo di oranghi nelle giungle di Sumatra, in Indonesia. Il film ha conquistato anche altri due premi: miglior direzione musicale e composizione e miglior regia per un programma non-fiction a telecamera singola.

Attenborough ha superato il precedente record detenuto dall'attore Dick Van Dyke, che nel 2024 aveva vinto a 98 anni per una partecipazione speciale in una soap opera. Nonostante l'eccezionale traguardo, David Attenborough che compirà 100 anni tra otto mesi, non era presente alla cerimonia di premiazione tenutasi a Pasadena, in California.

Naturalista, divulgatore e voce inconfondibile della natura per milioni di spettatori nel mondo, Sir David Attenborough vanta una carriera che dura da oltre 70 anni. Tra i suoi lavori più celebri: "Life on Earth", "The Private Life of Plants" e "The Blue Planet". Oltre 40 specie di piante e animali portano il suo nome, un tributo alla sua instancabile opera di sensibilizzazione. Nel 2025 ha presentato "Ocean", un documentario di lungometraggio definito da lui stesso come "uno dei progetti più importanti della sua carriera", con l'obiettivo dichiarato di contribuire alla salvaguardia della biodiversità e al contrasto del cambiamento climatico.

Durante la 52esima edizione dei Daytime Emmy Awards, premiata anche la soap opera "General Hospital" come miglior serie drammatica, mentre Drew Barrymore si è aggiudicata il premio come miglior conduttrice di talk show diurno. (di Paolo Martini)