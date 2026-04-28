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David di Donatello, Arisa ospite musicale della cerimonia di premiazione

Gli 'Oscar italiani' saranno assegnati il 6 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, in diretta in prima serata su Rai1

Arisa - Ipa
Arisa - Ipa
28 aprile 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arisa sarà alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la cantante di 'Magica Favola' salirà sul palco come ospite musicale. E non sarà l’unica: arriveranno anche Annalisa, come annunciato dall'Adnkronos nei giorni scorsi, e Tommaso Paradiso pronti ad animare la serata degli 'Oscar italiani', quest'anno condotti da Flavio Insinna, Bianca Balti e Nino Frassica.

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I premi saranno assegnati il 6 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, in diretta in prima serata su Rai1.

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David di Donatello david di donatello 2026 candidature arisa david arisa
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