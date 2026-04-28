Gli 'Oscar italiani' saranno assegnati il 6 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, in diretta in prima serata su Rai1
Arisa sarà alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la cantante di 'Magica Favola' salirà sul palco come ospite musicale. E non sarà l’unica: arriveranno anche Annalisa, come annunciato dall'Adnkronos nei giorni scorsi, e Tommaso Paradiso pronti ad animare la serata degli 'Oscar italiani', quest'anno condotti da Flavio Insinna, Bianca Balti e Nino Frassica.
I premi saranno assegnati il 6 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, in diretta in prima serata su Rai1.