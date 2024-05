Alessia Marcuzzi show, ieri sera, alla 69ma edizione dei David di Donatello. La co conduttrice comincia dalla platea e dà vita ad una scenetta divertente prima di salire sul palco. La presentatrice, che ha condotto la serata insieme a Carlo Conti, entra in scena seduta fra il pubblico, fingendo di voler restare seduta tra i tanti volti noti presenti in sala. Fasciata da un abito argentato, la showgirl romana si sofferma poi con Nanni Moretti, in corsa con 'Il sol dell'avvenire': "Ciao Nanni, anche io sono di Casal Palocco, c'è sempre nei tuoi film!!", scherza per poi abbracciare l'attore e regista, prima di raggiungere Conti sul palco e dare il via alla serata che ha visto trionfare Garrone e Cortellesi.