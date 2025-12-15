circle x black
'Deejay contro Deejay', il nuovo game show live con Francesco Lancia e altri

Cinque serate dal 16 gennaio dove le voci di Radio Deejay e ospiti speciali si sfideranno fra divertenti quiz, prove pratiche e giochi di abilità

15 dicembre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
L’anno nuovo si apre all’insegna del gioco e del divertimento con il game show live 'Deejay contro Deejay', format originale di Radio Deejay scritto da Francesco Lancia e Chiara Galeazzi che debutterà venerdì 16 gennaio 2026 alle 21 alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Primo di cinque speciali appuntamenti – 16 e 30 gennaio, 13 febbraio, 6 e 20 marzo - che si susseguiranno offrendo agli spettatori momenti di svago e risate con alcune delle voci più amate di Radio Deejay - La Pina, Diego e La Vale, Federico Russo, Vic, Marisa, Gianluca Gazzoli e Matteo Curti – insieme a tanti ospiti speciali.

Le prevendite sono disponibili dalle 18 di lunedì 15 dicembre su TicketOne. Uno spettacolo coinvolgente e ad alto tasso d’ironia, condotto da Francesco Lancia, dove lo spirito e l’energia dei game show televisivi diventano un’esperienza da vivere live. Sul palco due squadre che si sfideranno su divertenti quiz, prove pratiche e giochi di abilità e intuito. Alcuni giochi saranno dei grandi classici, altri completamente inediti, creati ad hoc per l’occasione. Nella prima serata di venerdì 16 gennaio si sfideranno Nicola Savino e Manuela Suma contro Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

A giudicarli una giuria composta da Chiara Galeazzi e due spettatori scelti tra il pubblico che assegnerà i punteggi alle coppie: dopo le quattro eliminatorie, la coppia che ha accumulato il punteggio più alto potrà accedere alla finale del 20 marzo, dove sfiderà una coppia 'd’onore'. Gli spettatori sono infatti parte integrante dello show: oltre a contribuire nelle decisioni dei notai, possono partecipare ad alcuni giochi e, in certi casi, determinare l’esito delle manche, rendendo così ogni serata diversa e imprevedibile. A far da cornice allo show, la musica con un dj live e immagini e contenuti multimediali proiettati su un ledwall per un’esperienza immersiva all’interno dei giochi e del mondo di Radio Deejay.

L’evento si inserisce nel ricco palinsesto di iniziative di 'Fuori Massena', un progetto unico nel panorama radiofonico firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast che si inserisce all’interno di Vapore d'Inverno, il programma culturale invernale della Fabbrica del Vapore promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Attraverso un inedito cartellone di eventi, da novembre 2025 a marzo 2026, 'Fuori Massena' dà vita allo spirito e all’essenza delle quattro voci di Elemedia, tra grande musica live, forme artistiche diverse, intrattenimento e interazione con il pubblico.

