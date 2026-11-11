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'Bellamà' torna oggi regolarmente in onda con Diaco dopo retroscena Lucarelli

In Rai in corso attenta valutazione della vicenda

Pieluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
Pieluigi Diaco, Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
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11 novembre 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
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Oggi 'Bellamà' sarà regolarmente in onda con la conduzione di Pierluigi Diaco. Lo apprende l'Adnkronos dopo che la pubblicazione della newsletter di Selvaggia Lucarelli 'Vale Tutto', in cui alcuni ex concorrenti del programma descrivono un clima di tensione nel dietro le quinte e riferiscono frasi inappropriate pronunciate del conduttore (viene pubblicato anche un audio in cui si sente il giornalista lanciare invettive), aveva scatenato in rete rumors di una possibile sospensione del conduttore o del programma. In Rai, a quanto si apprende, è in corso in queste ore una attenta valutazione della vicenda.

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