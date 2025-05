Uomini e Donne in prima serata domani, venerdì 30 maggio 2025 su Canale 5, per la scelta finale di Gianmarco Steri, il tronista 28enne chiamat a scegliere la compagna tra le corteggiatrici rimaste in lizza, Nadia e Cristina.

La puntata che chiude la stagione del dating show va in onda in un orario inconsueto per il programma. L'epilogo dell'avventura di Gianmarco è in programma in prima serata, dopo Striscia la Notizia, e non nella consueta collocazione pomeridiana, che ha caratterizzato da sempre la programmazione di Uomini e Donne.

Steri è arrivato nella trasmissione come corteggiatore di Martina De Ioannon. Tuttavia, la tronista ha scelto di lasciare lo show di Canale 5 con il corteggiatore Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco, che si è ritrovato quindi sul trono. Per lui, a quanto pare, in redazione sono arrivate circa 8000 chiamate.

Anticipazioni e spoiler

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, la scelta del tronista sarebbe ricaduta su Cristina Ferrara, la corteggiatrice arrivata fino alla fine con Nadia Di Diodato. "Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convito e consapevole che senza amore non si vive", queste le parole di Gianmarco che si sentono dalla clip che anticipa la sua scelta.