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Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: "Sei un pirla" - Video

La conduttrice non apprezza il siparietto finale

Mara Venier e Teo Mammucari
Mara Venier e Teo Mammucari
15 marzo 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tu sei un pirla". Alla fine, Mara Venier si arrabbia con Teo Mammucari sui titoli di coda della puntata di Domenica In oggi, 15 marzo 2026. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, si congeda dal pubblico al termine di un pomeriggio toccante, caratterizzato dall'ampio spazio dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa recentemente all'età di 76 anni.

Mentre Mara Venier parla, ecco l'entrata in scena di Teo Mammucari. Il comico, uno dei co-conduttori dell'edizione 2025-2026, esibisce il cartello utilizzato come 'gobbo' per il saluti finali: "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima". Mammucari non si limita però ad esibire il cartello, lo usa per coprire il volto di Pino Strabioli tra le risate generali. Il siparietto, però, non incontra i favori della conduttrice: "Domenica In racconta musica, intrattenimento...", dice Venier nel messaggio finale, prima di accorgersi del cartello posizionato in modo 'anomalo'. "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti", dice Venier strappando il cartello dalle mani di Mammucari. "Ci vediamo domenica prossima... ma non si può...".

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Tag
Domenica In Mara Venier Teo Mammucari Ricordo Enrica Bonaccorti
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