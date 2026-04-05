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Domenica In, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti di Mara Venier

L'appuntamento della domenica su Rai1

Domenica In - fotogramma/ipa
Domenica In - fotogramma/ipa
05 aprile 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domenica In torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento alle 14.00 su Rai 1. La conduttrice Mara venier sarà affiancata, come di consueto, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

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Tra gli ospiti della puntata di oggi, Claudio Bisio che presenterà la nuova fiction 'Uno sbirro in Appennino', al debutto su Rai 1 da giovedì 9 aprile per quattro prime serate. Con Bisio, Chiara Celotto, attrice nel cast della serie.

A seguire Massimiliano Gallo – interprete di tanti film e serie tv di successo - e sua moglie Shalana Santana, protagonisti del film 'La salita', esordio alla regia dello stesso Gallo, in uscita nelle sale il 9 aprile. Ad accompagnarli il maestro Enzo Avitabile, che si esibirà nel brano principale della colonna sonora del film.

Nel corso della diretta interverrà l’attrice Agostina Belli, icona del cinema anni ’70, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita personale. E ancora, Franco Nero che parlerà della stella ricevuta sulla Walk of Fame di Hollywood, mentre Rosario Miraggio, atteso con un grande concerto-evento il 30 giugno alla Reggia di Caserta, si esibirà con il suo nuovo singolo 'Va’'.

Nello spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno approfondiranno con Don Davide Banzato il significato della Santa Pasqua nel contesto contemporaneo. Prosegue inoltre il percorso dedicato ai 50 anni di 'Domenica In', raccontato insieme a Pino Strabioli. Enzo Miccio ricorderà l'amore tra Anna Magnani e Roberto Rossellini e tra il regista e Ingrid Bergman, mentre Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico 'La Cassaforte di Domenica In'.

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