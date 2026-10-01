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Ed O'Brien arriva a Milano per un'unica data il 6 ottobre

Il musicista britannico, membro dei Radiohead, si esibirà al Teatro Lirico Giorgio Gaber

Ed O'Brien
Ed O'Brien
01 ottobre 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ed O’Brien, ’icona dell’alternative rock britannico e membro dei Radiohead, arriva in Italia per un unico appuntamento del suo tour 'An Evening With… Blue Morpho', il 6 ottobre prossimo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita. Info su www.livenation.it. Il tour, 7 appuntamenti live tra Regno Unito ed Europa, è l’occasione per ascoltare dal vivo anche i brani del suo secondo album da solista, 'Blue Morpho', uscito a maggio e accolto con entusiasmo dalla critica.

Il live di 'Blue Morpho' riunisce un collettivo di musicisti che hanno partecipato alle registrazioni dell’album, tra cui il direttore musicale Dave Okumu. Più che una semplice riproduzione fedele del disco, lo spettacolo è pensato come un’esperienza dinamica e immersiva: una celebrazione della musica in cui ogni esibizione cambia, si sviluppa e acquista una propria identità. Guidata da Ed O’Brien come figura centrale, la band si ispira all’approccio libero e sperimentale di artisti come Sly and the Family Stone, Miles Davis e Phish.

Ed O’Brien ama citare un verso del poeta e agricoltore americano Wendell Berry: “Per conoscere il buio, devi entrarci dentro”. È proprio questa consapevolezza che lo ha portato, da uno dei periodi più difficili della sua vita, a realizzare 'Blue Morpho', suo secondo album solista, prodotto da Paul Epworth (Paul McCartney, Adele). Si tratta di un progetto profondamente personale per O’Brien, che pur rimanendo uno dei chitarristi più acclamati della musica rock, in questo disco sceglie di ripartire da zero. L’album segna una ridefinizione del suo linguaggio musicale: si muove tra suggestioni psych-folk ipnotiche, chitarre travolgenti, atmosfere trip-hop e una quiete carica di luce. 'Blue Morpho' restituisce l’immagine di un artista che supera i confini delle forme tradizionali, tracciando una sorta di mappa personale in cui esplora nuovi modi di ascoltare, creare e vivere.

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Ed O'Brien Radiohead Blue Morpho Teatro Lirico Giorgio Gaber
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