circle x black
Cerca nel sito
 

Effetto Zalone sulla salute, i medici: "Più visite per la prostata dopo 'Buen Camino'"

Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della Società italiana di urologia (Siu): "Benvenga l’ironia quando aiuta a fare prevenzione"

Checco Zalone - Ipa
Checco Zalone - Ipa
12 gennaio 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l’uscita dell’ultimo film di Checco Zalone, 'Buen Camino', "si registra un aumento delle visite urologiche di prevenzione". A riferirlo all'Adnkronos Salute è Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio Pazienti della Società italiana di urologia (Siu). "Non abbiamo ancora dati numerici precisi - spiega Mirone - ma parlando con colleghi di diversi centri sul territorio, dopo l’uscita del film", in cui Zalone affronta in modo ironico il tema delle patologie prostatiche con la canzone 'Prostata Enflamada', "riscontriamo un incremento delle visite urologiche preventive. Non escludiamo di avviare presto un’indagine per misurare con precisione questo aumento".

Secondo Mirone, parlare di prostata con un linguaggio semplice e accessibile può avere un impatto positivo sulla prevenzione. "Questo dimostra che, se stimolati, anche i maschi iniziano a prendersi cura della propria salute - sottolinea - un po’ come le donne fanno da tempo con i controlli per la prevenzione del tumore al seno. Si tratta, infatti, delle due neoplasie che in Italia registrano il maggior numero di casi e decessi". Il tumore alla prostata "è una delle principali cause di morte oncologica negli uomini: ogni anno si contano circa 40mila nuove diagnosi e 7mila decessi. Da qui – aggiunge Mirone – l’importanza fondamentale della prevenzione".

La Società italiana di urologia accoglie con favore tutte le iniziative che aiutano a superare il tabù ancora presente intorno alla salute urologica maschile, favorendo una maggiore consapevolezza e apertura al dialogo. "Ringraziamo Zalone – conclude Mirone – perché non è facile convincere gli uomini ad andare dall’urologo. Benvenga l’ironia quando aiuta a fare prevenzione".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Buen Camino zalone prostata zalone nuovo film visita urologica
Vedi anche
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza