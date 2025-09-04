circle x black
Emilio Fede, oggi l'ultimo saluto al giornalista: i funerali a Milano 2

Il giornalista da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte del capoluogo lombardo

Emilio Fede - Fotogramma/IPA
Emilio Fede - Fotogramma/IPA
04 settembre 2025 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi l'ultimo saluto a Emilio Fede. L'ex direttore del Tg1 e del Tg4, da tempo era ricoverato in una residenza sanitaria alle porte di Milano, è morto martedì 2 settembre all'età di 94 anni. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

I funerali si terranno oggi, giovedì pomeriggio, 4 settembre, nella chiesa di Dio Padre a Milano 2 alle ore 16. A officiarli sarà don Giovanni Cazzaniga, parroco della chiesa.

La camera ardente

Ieri è stata allestita la camera ardente per il giornalista. L’accesso è stato riservato esclusivamente ai familiari. A quanto si apprende una ventina di persone tra amici stretti e persone della famiglia.

Nella sua lunga carriera, Emilio Fede è stato uno dei volti più familiari dell'informazione televisiva italiana. Tanti i personaggi e volti noti dello spettacolo che si sono uniti al dolore della famiglia per la scomparsa del giornalista: "Papà ci ha lasciato", queste le parole commosse consegnate all'Adnkronos dalla figlia Sveva Fede. In precedenza, mentre Emilio Fede versava in condizioni critiche sempre all'Adnkronos aveva detto: "Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui. È importante, noi non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte in un modo o nell'altro. Però poi alla fine voi l'avete saputo e abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d'onore da parte di tutti i suoi colleghi".

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del giornalista è il necrologio apparso sul Corriere della Sera dei vertici Mediaset: "L'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto per la scomparsa di Emilio Fede".

