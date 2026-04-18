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Emma Marrone, polemica sul dimagrimento: "Ozempic?". Il botta e risposta social

La replica della cantante e il sostegno dei fan

Emma Marrone - fotogramma/ipa
Emma Marrone - fotogramma/ipa
18 aprile 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Ozempic?". È la domanda, dal tono polemico, posta da un'utente a Emma Marrone, sotto un post social in cui la cantante salentina mette in mostra il suo fisico asciutto. Nella foto, in bianco e nero, la cantante appare riflessa a uno specchio con l'addome in evidenza.

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La provocazione dell'utente fa riferimento al farmaco nato per trattare il diabete di tipo 2, spesso associato alla perdita di peso. Il commento ha spinto Emma Marrone a replicare in modo chiaro e diretto, senza rinunciare all'ironia: "No cucciola allenamento e piano alimentare", ha esodito la cantante spiegando da dove derivano i frutti della nuova forma fisica. "Lo stavo aspettando un commento da stronza. Sei arrivata prima, brava”, ha aggiunto.

Ne è nato un botta e risposta. L’utente ha controreplicato: "Bel lavoro. Non vedo niente di offensivo in quello che ho scritto e domandato, piuttosto tu che mi dai della stronza mi lascia perplessa". L’artista ha poi concluso: “Guarda, non mi segui però vieni a commentare. La risposta sta tutta li. Stronza è un modo di dire, come ‘Ozempic’ giusto?”.

La cantante ha ricevuto tutto il sostegno da parte dei fan e da un utente in particolare che, dopo aver elencato alcune complicanze fisiche, ha scritto: "Tu sei l'esempio che posso farcela". La replica: "Ci puoi scommettere. Lotto da anni, ci vuole tempo per imparare a capire un corpo nuovo. Ma sono sicura che riuscirai a trovare il tuo equilibrio, non mollare", le parole.

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Ozempic dimagrimento polemica
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