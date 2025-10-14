Carlo Conti ha fatto chiarezza: dopo il quinto festival di Sanremo ha deciso di mettere un punto. Nel 2027 ci sarà con tutta probabilità un nuovo direttore artistico e un nuovo conduttore. Chi potrebbe sostituirlo? Enrico Papi non ci pensa due volte e si fa avanti: il conduttore di 'Sarabanda' propone il suo nome come successore.

Si tratta di una gag social﻿. In un video, condiviso sui suoi profili, Papi sta scrivendo, concentrato, al computer. Sopra l'immagine si legge la frase: "Stai inviando la candidatura come nuovo direttore artistico di Sanremo". E poi chiarisce nella descrizione del post: "Qui per il dopo Carlo Conti". Tanti utenti hanno commentato supportando il conduttore: "Magari", "Sarebbe fantastico", "Mi piacerebbe molto vederti a Sanremo".