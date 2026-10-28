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Eros Ramazzotti compie 63 anni, la dedica speciale di Michelle Hunziker: "Auguri tesoro"

Il cantautore celebra oggi un traguardo importante. Tra gli auguri sui social compare anche quello della figlia Aurora

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
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28 ottobre 2026 | 17.29
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Eros Ramazzotti festeggia oggi il suo compleanno: il cantautore spegne 63 candeline. E in questa giornata speciale non sono mancati gli auguri dell'ex moglie Michelle Hunziker e della figlia Aurora Ramazzotti. La conduttrice ha condiviso sui social un selfie che li ritrae insieme, sorridenti e felici: "Auguri tesoro", ha scritto Hunziker a corredo di un cuore rosso.

Anche Aurora Ramazzotti ha voluto dedicare un augurio speciale al suo papà sui social condividendo un collage con diverse fotografie che ripercorrono tappe importanti della loro vita, la concorrente di Ballando con le stelle ha scritto: "Amandoti immensamente, auguri papotti".

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