circle x black
Cerca nel sito
 

Estonia-Italia vince gli ascolti tv. Niente Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna fa il 22.5% di share

Sul podio anche Tú Sí Que Vales, Ballando con le Stelle e 'L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri'

Gerry Scotti
Gerry Scotti
12 ottobre 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La partita Estonia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ha dominata la prima serata televisiva di sabato, conquistando su Rai1 6.588.000 spettatori e il 36.5% di share. A seguire, dalle 22.52, è andato in onda 'Ballando con le Stelle', che ha totalizzato 2.090.000 spettatori e il 24.1% di share. Su Canale5 'Tú Sí Que Vales' ha ottenuto una media di 3.996.000 spettatori e il 27.5% di share. Ma nel periodo di sovrapposizione con 'Ballando' (dalle 22.53 alle 00.22) ha prevalso il talent Mediaset (con il 32% contro il 21.33%). Al terzo posto, 'L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri' su Italia1, con 709.000 spettatori e il 4.2% di share.

Fuori dal podio

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Ti vorrei come mia figlia' su Rai2 (675.000 spettatori, share 3.9%), 'In Altre Parole' su La7 (900.000 spettatori, share 4.9%, nella prima parte, e 515.000 spettatori, share 3.6%, nella seconda), 'Sapiens – Un Solo Pianeta' su Rai3 (479.000 spettatori, share 3.1%), 'Uno di noi' su Rete4 (362.000 spettatori, share 2.3%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (360.000 spettatori, share 2.3%), '4 Ristoranti' su Tv8 (311.000 spettatori, share 1.9%).

Niente Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna fa il 22.5% di share

In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 4.146.000 spettatori e il 22.5% di share mentre 'Affari Tuoi' non è andato in onda per lasciar posto alla partita dell'Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv 11 ottobre 2025 stefano de martino gerry scotti la ruota della fortuna affari tuoi estonia italia ballando con le stelle Tú Sí Que Vales
Vedi anche
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza