Non è passato inosservato (il post su X supera rapidamente 120.000 visualizzazioni) l'esultanza di Shade sui social, tra insulti e sarcasmo, sul secondo posto della rappresentante israeliana all'Eurovision Song Contest. Non appena, con l'annuncio del punteggio al televoto totalizzato dall'Austria, si è capito che Israele (fino a quel momento in prima posizione con la cantante Yuval Raphael) non avrebbe vinto, il rapper torinese, all'anagrafe Vito Ventura, ha twittato una frase che, sebbene non riportasse alcun hashtag o riferimento diretto all'Eurovision, lasciava poco spazio all'immaginazione: "Normalmente direi A CASA MER** ma voi una casa manco l’avete, state occupando un territorio non vostro", ha scritto Shade.

Sotto il post si è subito aperto un dibattito tra chi condivideva l'uscita del rapper e chi la stigmatizzava: "Ora ti daranno dell'antisemita e ti troveremo suicidato con 4 colpi di pistola alla nuca e le mani legate dietro la schiena", ha scritto un utente che si firma Skara. A cui Shade ha controreplicato: "Con addosso una maglia con scritto 'traditore'".

"Secondo questo ragionamento - argomento un altro utente, con il nickname Zimo - nemmeno noi dovremmo stare in Italia e nessuno nel mondo dovrebbe stare dove si trova. E con questa argomentazione non porti acqua nemmeno ai palestinesi, basterebbe studiare la storia per evitare figuracce". Critico anche il commento di Stefano Passarelli, autore di un podcast sulla F1: "Ciao Vito. Commento perché mi sembri una persona ragionevole. Rispetto ma non condivido il tuo pensiero. Ma cosa c'entra la musica che dovrebbe unire con il conflitto? Non era questa l'occasione per stare uniti visto che è stata una ragazza vittima dei fatti del 7 ottobre 2023?", scrive riferendosi al fatto che la concorrente israeliana all'Eurovision Song Contest, Yuval Raphael, è sopravvissuta miracolosamente all'attacco di Hamas del 7 ottobre, fingendosi morta per ore tra i cadaveri di altre vittime.