Eva Grimaldi a La volta buona: "Ho rischiato la vita per rifare il seno"

L'attrice ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Eva Grimaldi - Fotogramma/ipa
Eva Grimaldi - Fotogramma/ipa
09 ottobre 2025 | 15.34
Redazione Adnkronos
"Ho rischiato la vita per rifare il seno". Eva Grimaldi ospite oggi, giovedì 9 ottobre, a La volta buona ha parlato del difficile percorso legato agli interventi chirurgici al seno. L'attrice ha spiegato di aver iniziato con la chirurgia estetica all'età di 26 anni e di aver preso questa decisione spinta dal desiderio di avere un "seno prosperoso": "Sono partita da una taglia 0, poi sono arrivata alla seconda, poi l'ho rifatto fino ad arrivare alla quarta taglia".

Tuttavia, il percorso è stato pieno di complicazioni. Una protesi le ha provocato una seria infezione, complicata da una gestione medica poco adeguata: "Il mio dottore non è stato bravo ad affrontare il problema, mi ha rimesso una nuova protesi. Mi è successa una cosa molto grave che non voglio nemmeno dire pubblicamente", ha raccontato Grimaldi.

Grimaldi ha poi rivelato di aver affrontato in totale ben 7 interventi per sistemare la situazione: "Ho trovato un medico che ha sistemato il mio problema ma per un anno sono rimasta con un seno solo. Nel momento massimo della mia carriera. Io inventavo di avere una fistola al seno, mi coprivo tutto il seno per nasconderlo...".

