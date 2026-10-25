circle x black
Cerca nel sito
 

Che tempo che fa, domenica 25 ottobre: gli ospiti e le interviste di oggi di Fabio Fazio

L'appuntamento in onda sul Nove dalle 19

Fabio Fazio - Che tempo che fa
Fabio Fazio - Che tempo che fa
Segui Adnkronos su Google
25 ottobre 2026 | 10.11
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 25 ottobre 2026, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa', il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della puntata Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco e presidente dell’associazione Les Rescontres Philosophiques de Monaco, nelle librerie con il saggio 'La crepa', in cui esplora il significato e il valore della fragilità.

Nel salotto di Fabio Fazio arriva Gino Cecchettin, in occasione dell’uscita nelle sale del film 'Se domani non torno', insieme agli attori Filippo Timi, che lo interpreta nel film, e a Sabrina Martina, che ricopre il ruolo di Giulia. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film è diretto da Paola Randi e ispirato al libro di Gino Cecchettin 'Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia'.

Ospite Teo Teocoli, icona della comicità italiana, con i suoi personaggi cult, come Peo Pericoli e Felice Caccamo, e le celebri imitazioni di Adriano Celentano, Cesare Maldini, Adriano Galliani, Massimo Moratti e molti altri. Arriva in studio Giorgia, fresca d’uscita con 'G+1' la nuova versione del suo ultimo album Disco d’Oro 'G', nonché conduttrice della nuova edizione di 'X-Factor'.

E ancora: Roberto Saviano; Mara Maionchi; Orietta Berti; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, autore del saggio 'Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie'; la nuova direttrice dell’HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video
Lega, Zaia: "Chi vince consideri che siamo grande famiglia con estrazioni diverse"
Kim Kardashian e Naomi Watts: "Donne lottano ancora per essere al sicuro, credute e pagate il giusto" - Video
Bari, negozi del centro blindano le vetrine nel giorno delle proteste - Video
Lega, Romeo: "Contro Salvini per un posto in lista? Io quello che rischia di più" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza