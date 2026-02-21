circle x black
Sanremo 2026, FantaSanremo: come costruire la squadra perfetta tra top player e bonus

Con le iscrizioni agli sgoccioli, ecco i consigli last-minute per ottimizzare la tua squadra e puntare alla vittoria

21 febbraio 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A soli due giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la corsa per comporre la squadra perfetta è entrata nel vivo. Con quasi 2 milioni di squadre già iscritte e un ritmo di 100.000 nuove registrazioni al giorno, la febbre da FantaSanremo ha ufficialmente contagiato l'Italia. Dietro il divertimento e i meme, emerge una vera e propria scienza tattica per scalare la classifica, dove la fortuna conta meno della pianificazione. La vittoria, infatti, si costruisce su un principio fondamentale: l'equilibrio. L'errore più comune è puntare tutto su un'unica tipologia di artista. Una squadra vincente deve essere un mix variegato che includa sia i top player da classifica, ovvero quegli artisti con concrete possibilità di finire ai vertici, sia gli specialisti del bonus, gli "incursori" il cui valore risiede nella capacità di accumulare punti attraverso le loro performance. Questa logica si sposa perfettamente con il budget di 100 baudi, poiché i favoriti hanno un costo elevato mentre i cacciatori di bonus sono più accessibili, permettendo di creare una rosa completa.

Una volta definita la rosa, l'attenzione si sposta sulla scelta più critica: quella del capitano. Il regolamento, che prevede il raddoppio dei punti ottenuti dal piazzamento finale nella Top 5, rende questa nomina un vero spartiacque. La strategia è inequivocabile: il capitano deve essere un artista con reali probabilità di vincere il Festival o di posizionarsi ai vertici, motivo per cui le scelte più popolari al momento ricadono su nomi come Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, o Arisa. Ma la strategia del fantallenatore esperto non si ferma qui. Un'analisi più profonda richiede di considerare altri fattori cruciali, a partire dal tema stesso della canzone. Un brano serio e impegnato difficilmente si presterà a siparietti da FantaSanremo, a differenza di una canzone leggera che offre il terreno ideale per inserire elementi da bonus.

Inoltre, la semplice matematica offre un altro vantaggio tattico: il numero di persone sul palco, poiché formazioni come LDA e AKA 7even o band come le Bambole di Pezza sono, per loro natura, miniere potenziali di punti. A completare il quadro, uno sguardo al passato si rivela spesso profetico, mostrando quali artisti "giocano" attivamente al FantaSanremo e quali, invece, si concentrano solo sulla propria esibizione. Applicare questi filtri aiuta a gestire le aspettative e a valutare con lucidità anche le leggende della musica, come nel caso di Patty Pravo. Escluderla del tutto potrebbe non rivelarsi la scelta giusta. La Divina infatti potrebbe portare punti "passivi" grazie a probabili standing ovation o a un eventuale Premio della Critica. Seguire questo approccio strategico non garantisce la vittoria, ma costruisce le fondamenta per una squadra solida, proteggendo il fantallenatore da possibili delusioni.

