FantaSanremo, la classifica aggiornata dopo la quarta serata

Tra bonus e malus, tutti i punti aggiornati

Sanremo 2026 - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
Com'è cambiata la classifica del FantaSanremo 2026 dopo la quarta serata della kermesse canora andata in onda ieri, venerdì 27 febbraio? Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata della cover di Sanremo. Per la concorrente in gara al festival 105 punti al FantaSanremo. Ecco come sono andati gli altri Big in gara al fantasy game della kermesse, tra bonus e malus assegnati durante la quarta serata.

Ma al FantaSanremo non conta soltanto l'esibizione sul palco dell'Ariston: gli artisti possono infatti conquistare punti extra anche fuori. Vediamo la classifica aggiornata.

I bonus e i malus della quarta serata

Tra i bonus c'erano: fa il gesto della medaglia nella Lingua dei Segni (+20 punti). Outfit con stampa animalier (+10 punti). Bacio a un conduttore (+10 punti). Festini bilaterali megafono (+20 punti).

Come malus invece: Non riceve un bouquet di fiori (post-esibizione) -5 punti.

La classifica aggiornata

1) Lda & aka 7Even (595 punti)

2) Bambole di Pezza (520 punti)

3) Dargen D'Amico (370 punti)

3) Elettra Lamborghini (370 punti)

5) Samurai Jay (365 punti)

6) Leo Gassmann (340 punti)

7) Ditonellapiaga (310 punti)

8) Sal Da Vinci (300 punti)

9) J-Ax (290 punti)

10) Ermal Meta (285 punti)

11) Eddie Brock (255 punti)

12) Arisa (240 punti)

12) Sayf (240 punti)

14) Malika Ayane (210 punti)

15) Luchè (185 punti)

16) Fulminacci (180 punti)

16) Enrico Nigiotti (180 punti)

18) Michele Bravi (175 punti)

19) Serena Brancale (165 punti)

20) Mara Sattei (160 punti)

20) Maria Antonietta & Colombre (160 punti)

22) Levante (150 punti)

22) Patty Pravo (150 punti)

24) Tommaso Paradiso (135 punti)

25) Fedez & Masini (130 punti)

25) Nayt (130 punti)

27) Francesco Renga (110 punti)

28) Tredici Pietro (105 punti)

29) Raf (100 punti)

30) Chiello (95 punti)

