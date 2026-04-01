Fare festa al mattino, torna Rave a Colazione

Rave a Colazione, l’evento che ha fatto da apripista al trend del clubbing diurno, torna il 12 aprile al CGM (Club Giovanile Milano). Tra i tanti eventi che mettono assieme bakery e soundsystem, Rave a Colazione mantiene il suo tratto distintivo per ricerca sonora, cura nei dettagli e qualità di food e mocktails proposti. Se il termine 'soft clubbing' è ormai entrato nel linguaggio comune, l’ideatore, il dj Tyler Ov Gaia, preferisce il concetto di 'Conscious clubbing'. Non è una distinzione solo semantica, ma di sostanza. “La parola 'soft' suggerisce un’esperienza minore, attenuata - dice Tyler Ov Gaia - mentre chi partecipa a Rave a Colazione sa che le energie sono alte, solari. È un’esperienza vitalizzante a cui si arriva senza l’uso di sostanze. Un modo di fare clubbing consapevole".

Uno degli elementi che caratterizzano Rave a Colazione è il brunch vegano curato dallo chef Shkembor di Cgm che si è prestato alla sfida lanciata da Tyler. Da chef onnivoro si è cimentato nella creazione di un menù inclusivo, quindi vegano ma al tempo stesso di gusto, colorato: piattini assortiti per degustare le potenzialità della cucina vegetale, anche al mattino. Il luogo che ospita Rave a Colazione, CGM, nuovo spazio nel distretto Certosa, nato da un’operazione di restauro di una villa di due piani che unisce design e riqualificazione urbana. Uno spazio che si presta tanto alla cucina di ricerca quanto all’esperienza sonora grazie al lavoro acustico di Labirinti Sonori. “Se Rave a Colazione è nato - racconta Tyler Ov Gaia - è stato grazie alla disponibilità del manager Simone Muzza che ha assecondato la visione di un clubbing al mattino in un momento in cui in Italia non lo stava facendo nessuno. Ora che è un trend diffuso è facile fare eventi al mattino, ma all’epoca serviva visione per immaginare che fosse possibile”.

Dj resident del Pyramid Party, sober rave di Berlino, Tyler Ov Gaia ha portato per primo in Italia un modo di fare clubbing innovativo che da alcuni anni era già presente nel resto d’Europa. Rave a Colazione è gratuito, ma gli inviti vanno esauriti giorni prima dell’evento quindi si suggerisce di prenotare per tempo la partecipazione al prossimo.