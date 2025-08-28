circle x black
Pellegrini 'festeggia' la fine dell'estate: "E come siamo sopravvissuti ai figli..."

La campionessa olimpica ha condiviso teneri scatti che la ritraggono insieme al marito e alla figlia

Federica Pellegrini, Matteo Giunta e Matilde - Instagram
Federica Pellegrini, Matteo Giunta e Matilde - Instagram
28 agosto 2025 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Federica Pellegrini saluta la fine dell'estate e lo fa con un post, dal tono decisamente ironico, condiviso su Instagram. L'ex campionessa olimpica ha pubblicato una serie di scatti che raccontano momenti di felicità e intimità vissuti insieme alla sua famiglia: il marito Matteo Giunta e la piccola Matilde, nata a gennaio 2024.

"Una serata per festeggiare tante cose... La fine dell’estate... Gli amici... Noi...", ha scritto la Divina, accompagnando le immagini con una riflessione tenera e ironica, in perfetto stile Pellegrini. Poi aggiunge: "E per come siamo sopravvissuti ai figli", commento che ha ispirato il marito Matteo che a sua volta ha scritto: "Sopravvissuti... più o meno".

Tra gli scatti pubblicati, spiccano quelli che mostrano Matilde mentre abbraccia i suoi genitori e accarezza un grande cagnolone.

L'anniversario di matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno festeggiato ieri, giovedì 27 agosto, il loro terzo anniversario di matrimonio. I due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno magico. "Come nelle favole, buon anniversario amore", ha scritto Matteo Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. "3 anni e sembra ieri... dobbiamo finirla di fare cose", ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno.

