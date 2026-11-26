Fiorello sta per diventare nonno bis. Oggi, giovedì 26 novembre, il conduttore ha aperto la puntata de 'La Pennicanza' annunciando la bella notizia: "Tra l'altro ragazzi occhi eh, che sta per nascere mio nipote oggi. Potrebbe essere che a un certo punto (della trasmissione, ndr) lasci... se mi chiamano e mi dicono che sta all'ottava contrazione io vado", ha detto il conduttore.

Olivia Testa, nata dalla relazione tra Susanna Biondo ed Edoardo Testa, e che Fiorello ha sempre considerato una figlia acquisita, sta per diventare mamma per la seconda volta. Susanna ha 32 anni ed è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri.