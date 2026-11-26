L'annuncio del conduttore nella puntata in onda oggi, giovedì 26 novembre
Fiorello sta per diventare nonno bis. Oggi, giovedì 26 novembre, il conduttore ha aperto la puntata de 'La Pennicanza' annunciando la bella notizia: "Tra l'altro ragazzi occhi eh, che sta per nascere mio nipote oggi. Potrebbe essere che a un certo punto (della trasmissione, ndr) lasci... se mi chiamano e mi dicono che sta all'ottava contrazione io vado", ha detto il conduttore.
Olivia Testa, nata dalla relazione tra Susanna Biondo ed Edoardo Testa, e che Fiorello ha sempre considerato una figlia acquisita, sta per diventare mamma per la seconda volta. Susanna ha 32 anni ed è sposata con Ansperto Radice Fossati Confalonieri.