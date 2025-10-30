circle x black
Cerca nel sito
 

Gag sanremese tra Alfa e Amadeus sul palco del Forum

Il conduttore ha lanciato 'Vai!' come fece all'Ariston nel 2024. Ospiti della data inaugurale del tour, quasi tutto già sold out, anche Roberto Vecchioni e Rosa Linn.

Gag sanremese tra Alfa e Amadeus sul palco del Forum
30 ottobre 2025 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Amarcord sanremese tra Alfa e Amadeus sul palco del Forum di Assago, nella prima data del nuovo tour del giovane cantautore. A riportare il pubblico al Festival di Sanremo 2024 è stato un momento a sorpresa: l’ingresso di Amadeus sul palco che, dopo aver indossato la giaca da conduttore, ha presentato il brano “Vai!” proprio come aveva fatto all’Ariston. I video del siparietto sono stati postati sui social da moltissimi spettatori e dallo stesso Amadeus.

Ma il viaggio nei ricordi sanremesi non si è fermato lì. Alfa ha accolto sul palco Roberto Vecchioni per un duetto intenso sulle note di “Sogna ragazzo sogna”, lo stesso brano che aveva incantato il pubblico del Festival nella serata dei duetti. Un incontro generazionale che ha commosso l’Unipol Forum, gremito di fan e sold out da settimane.

A impreziosire ulteriormente la serata, anche la presenza di Rosa Linn, artista armena nota per la hit mondiale “Snap”, che ha condiviso il palco con Alfa per una versione italiana del brano, regalando al concerto un respiro internazionale.

Il nuovo tour di Alfa, prodotto da A1 Concerti, è un’esperienza immersiva di due ore, con un allestimento molto spettacolare. Il concept dello show si ispira al volo di un aereo: tra avvertenze di bordo e scenografie sorprendenti, il concerto si trasforma in un viaggio intercontinentale dove musica e immaginazione si fondono.

Ad accompagnare Alfa sul palco una band ampliata composta da Stefano Gentilini (tastiere), Marco Lanciotti (batteria), Raffaele Trapasso (basso), Claudio Bruno ed Ettore Gianni (chitarre), Dario Tanghetti (percussioni), Daniele Nocella (tromba) e Francesco Cangi (trombone).

Dopo Milano, il tour proseguirà nei palazzetti di Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma, tutte date già sold out. A conferma del momento d’oro del cantautore, sono stati annunciati nuovi appuntamenti per il 2026, con biglietti già disponibili su Ticketone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo 2024 tour del giovane cantautore duetto intenso esperienza immersiva allestimento spettacolare viaggio intercontinentale
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza