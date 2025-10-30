Gag sanremese tra Alfa e Amadeus sul palco del Forum

Il conduttore ha lanciato 'Vai!' come fece all'Ariston nel 2024. Ospiti della data inaugurale del tour, quasi tutto già sold out, anche Roberto Vecchioni e Rosa Linn.

Amarcord sanremese tra Alfa e Amadeus sul palco del Forum di Assago, nella prima data del nuovo tour del giovane cantautore. A riportare il pubblico al Festival di Sanremo 2024 è stato un momento a sorpresa: l’ingresso di Amadeus sul palco che, dopo aver indossato la giaca da conduttore, ha presentato il brano “Vai!” proprio come aveva fatto all’Ariston. I video del siparietto sono stati postati sui social da moltissimi spettatori e dallo stesso Amadeus.

Ma il viaggio nei ricordi sanremesi non si è fermato lì. Alfa ha accolto sul palco Roberto Vecchioni per un duetto intenso sulle note di “Sogna ragazzo sogna”, lo stesso brano che aveva incantato il pubblico del Festival nella serata dei duetti. Un incontro generazionale che ha commosso l’Unipol Forum, gremito di fan e sold out da settimane.

A impreziosire ulteriormente la serata, anche la presenza di Rosa Linn, artista armena nota per la hit mondiale “Snap”, che ha condiviso il palco con Alfa per una versione italiana del brano, regalando al concerto un respiro internazionale.

Il nuovo tour di Alfa, prodotto da A1 Concerti, è un’esperienza immersiva di due ore, con un allestimento molto spettacolare. Il concept dello show si ispira al volo di un aereo: tra avvertenze di bordo e scenografie sorprendenti, il concerto si trasforma in un viaggio intercontinentale dove musica e immaginazione si fondono.

Ad accompagnare Alfa sul palco una band ampliata composta da Stefano Gentilini (tastiere), Marco Lanciotti (batteria), Raffaele Trapasso (basso), Claudio Bruno ed Ettore Gianni (chitarre), Dario Tanghetti (percussioni), Daniele Nocella (tromba) e Francesco Cangi (trombone).

Dopo Milano, il tour proseguirà nei palazzetti di Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma, tutte date già sold out. A conferma del momento d’oro del cantautore, sono stati annunciati nuovi appuntamenti per il 2026, con biglietti già disponibili su Ticketone.