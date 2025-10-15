L'accordo per la pace a Gaza non pone fine alle polemiche, nemmeno tra celebrità. E così sui social network la supermodella israeliana Bar Refaeli attacca Penelope Cruz per i contenuti condivisi online. L'attrice spagnola infatti aveva pubblicato nelle sue storie Instagram due video: nel primo veniva filmato l'incontro tra l'ostaggio israeliano Matan Tzangauker e sua madre, dopo quasi due anni di prigionia; mentre nel secondo c'erano le immagini di un prigioniero palestinese liberato.

Vedendo la sequenza di video, Bar Refaeli ha voluto dire la sua. "Penelope Cruz, sono certa che avevi buone intenzioni ma quando paragoni il rilascio di 20 ostaggi israeliani che sono stati brutalmente rapiti dalle proprie case mentre dormivano o da una festa mentre ballavano (e oltre mille loro amici e familiari sono stati uccisi) con il rilascio di duemila terroristi condannati cosa stai cercando di dire?", chiede Refaeli. "Qual è il messaggio? Posso comprendere la felicità per il fatto che questa guerra che non abbiamo mai voluto sia finita. Ma questo è ciò che scegli di dire al mondo? Invece di parlare di pace, dai risalto agli assassini? Non capisco", si conclude così il messaggio pubblicato dalla modella.